Aspecto de la obra del nuevo bulevar, que se llamará avenida Juan Pablo II y tendrá 60 metros de ancho con un paseo en el centro. Ángel Márquez

El bulevar de la nueva zona de Las Vaguadas estará listo en primavera

Tendrá cuatro carriles y lo construyen los promotores, pero no servirá de acceso a la barriada hasta que el Ayuntamiento no construya el vial que le corresponde

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:59

En Las Vaguadas viven 8.000 personas y 1.800 han llegado en los últimos años a la zona en expansión de esta barriada de ... Badajoz, la que empieza en los depósitos de agua y se extiende hacia el oeste desde la avenida Parque de las Vaguadas. Esas nuevas parcelas que corresponden a la Unidad de Actuación Número 1 contarán en breve con un bulevar similar al de Condes de Barcelona pero con un solado más rústico. Se trata de la futura avenida Juan Pablo II y la está construyendo la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU).

