El bulevar de la nueva zona de Las Vaguadas estará listo en primavera

En Las Vaguadas viven 8.000 personas y 1.800 han llegado en los últimos años a la zona en expansión de esta barriada de ... Badajoz, la que empieza en los depósitos de agua y se extiende hacia el oeste desde la avenida Parque de las Vaguadas. Esas nuevas parcelas que corresponden a la Unidad de Actuación Número 1 contarán en breve con un bulevar similar al de Condes de Barcelona pero con un solado más rústico. Se trata de la futura avenida Juan Pablo II y la está construyendo la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU).

Según su gerente, Antonio Luna, que también gestiona Urbasa, una de las promotoras, este bulevar tendrá 1.100 metros de longitud y 60 metros de ancho. En estos momentos las máquinas ya han dejan ver la mitad del vial, donde se están ejecutando las canalizaciones. Luna calcula que podría estar terminado entre abril y mayo de 2026.

Por sus características, será la avenida mejor dotada de Las Vaguadas, con dos carriles en cada sentido, espacio para aparcar en batería en ambos lados y en el centro un bulevar de 30 metros de ancho que contará con vegetación que dé sombra, senderos para pasear y bancos. El bulevar está en pendiente y separa las últimas construcciones que se están llevando a cabo en la zona (85 parcelas unifamiliares más 120 viviendas como máximo en tres alturas) de las siguientes, que irán al otro lado del bulevar pues cuando esté listo este área ya se da por urbanizada y se puede construir.

Sin continuidad

Sin embargo, aunque el bulevar Juan Pablo II conecta con la avenida Parque de las Vaguadas por los viales perpendiculares que salen de él (embalse García Sola, Los Molinos y Canchales) quedará sin salida en sus extremos, lo que impedirá de momento que se convierta en un acceso más a Las Vaguadas, tal y como llevan años demandando los vecinos.

«El Ayuntamiento tiene que hacer después la conexión desde el final del bulevar en su parte norte, que contempla un vial con varias rotondas que conecta la carretera de Valverde con la barriada de Llera y que sería un alivio para que puedan y entrar y salir muchos vecinos de Las Vaguadas, al menos si ejecuta el tramo que va hacia la carretera de Valverde (y que pasaría junto a la Urbanización Las Golondrinas)», señala Antonio Luna, gerente de la Agrupación de Interés Urbanístico y de Urbasa.

Este diario ha preguntado al Ayuntamiento por los plazos que maneja de cara a este vial que recoge el Plan General Municipal, pero no ha obtenido respuesta.

Hay que recordar que actualmente Las Vaguadas solo tiene un acceso oficial por la carretera de Valverde Ex-310. El alternativo que muchos conductores eligen por la conocida como 'carretera de La Banasta' (denominado Camino de la Atalaya) fue una solución provisional cuando en 2008 se acometió el desdoblamiento de la Ex- 310. Ese vial desde La Banasta se terminó asfaltando, pero está sin iluminar y a menudo falta la señalización horizontal, si bien es usado por cientos de personas a diario con los consiguientes atascos en horas punta.