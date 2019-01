«Es una buena oportunidad para nosotros» Viernes, 4 enero 2019, 07:56

María Morcillo se ha estrenado este año en el mercado navideño de San Francisco. «Me he enteré de que también se admitía artesanía, porque el primer año solo era de productos navideños y, bueno, siendo artesana, me parece una buena oportunidad. He vendido y he recibido muchos piropos. A todo el mundo le ha gustado mi puesto».