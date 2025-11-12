HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Brigada Extremadura XI participa en unas maniobras militares en Zaragoza

Los soldados de la base de Bótoa llevarán a cabo unos ejercicios de combate (denominados Gamma en argot militar) que tendrán lugar del 19 al 30 de noviembre

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El conductor que salga o entre estos días en Badajoz por la autovía habrá podido apreciar largas colas de camiones transportando vehículos militares.

La Brigada Extremadura XI del Ejército de Tierra comenzó el pasado lunes un despliegue al centro de adiestramiento San Gregorio, del Ejército de Tierra y situado a las afueras de Zaragoza, para realizar unas maniobras que se desarrollarán del 19 al 30 de noviembre.

Este centro es el campo de maniobras más grande de España y tiene una amplitud suficiente como para realizar acciones de fuego con obuses de 155 milímetros, que están entre los más grandes que se usan. Por eso es el indicado para la realización de maniobras de adiestramiento, sobre todo acorazadas y mecanizadas.

Como es sabido, precisamente los medios con los cuenta la Brigada XI son de infantería mecanizada. Entre otros vehículos cuentan con el vehículo de combate de infantería Pizarro, el carro de combate Leopardo y el vehículo de exploración de caballería.

En concreto, se trata de unos ejercicios de combate (denominados Gamma en argot militar) que tendrán lugar entre el 19 al 30 de noviembre. Bajo la denominada Fuerza Operativa (FO) Extremadura, seis grupos tácticos se ejercitarán con el objetivo de adiestrarse en una operación ofensiva en un campo de batalla lineal y en un ambiente convencional «empleando todas sus capacidades», asegura la Brigada en una nota de prensa

Adiestramiento

Añade la Brim que para llegar a esta fase de despliegue, se han llevado a cabo durante el año numerosos ejercicios previos. Se trata de un adiestramiento que simula el combate «contra un adversario convencional en un entorno de alta intensidad». Por ese motivo, a los batallones provenientes de Barcelona y de Sant Climent de Sescebes, se unirán los medios que la brigada Aragón I tiene en sus instalaciones centrales de Zaragoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  5. 5 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  6. 6 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  7. 7

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  10. 10 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Brigada Extremadura XI participa en unas maniobras militares en Zaragoza

La Brigada Extremadura XI participa en unas maniobras militares en Zaragoza