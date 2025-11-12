La Brigada Extremadura XI participa en unas maniobras militares en Zaragoza Los soldados de la base de Bótoa llevarán a cabo unos ejercicios de combate (denominados Gamma en argot militar) que tendrán lugar del 19 al 30 de noviembre

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El conductor que salga o entre estos días en Badajoz por la autovía habrá podido apreciar largas colas de camiones transportando vehículos militares.

La Brigada Extremadura XI del Ejército de Tierra comenzó el pasado lunes un despliegue al centro de adiestramiento San Gregorio, del Ejército de Tierra y situado a las afueras de Zaragoza, para realizar unas maniobras que se desarrollarán del 19 al 30 de noviembre.

Este centro es el campo de maniobras más grande de España y tiene una amplitud suficiente como para realizar acciones de fuego con obuses de 155 milímetros, que están entre los más grandes que se usan. Por eso es el indicado para la realización de maniobras de adiestramiento, sobre todo acorazadas y mecanizadas.

Como es sabido, precisamente los medios con los cuenta la Brigada XI son de infantería mecanizada. Entre otros vehículos cuentan con el vehículo de combate de infantería Pizarro, el carro de combate Leopardo y el vehículo de exploración de caballería.

En concreto, se trata de unos ejercicios de combate (denominados Gamma en argot militar) que tendrán lugar entre el 19 al 30 de noviembre. Bajo la denominada Fuerza Operativa (FO) Extremadura, seis grupos tácticos se ejercitarán con el objetivo de adiestrarse en una operación ofensiva en un campo de batalla lineal y en un ambiente convencional «empleando todas sus capacidades», asegura la Brigada en una nota de prensa

Adiestramiento

Añade la Brim que para llegar a esta fase de despliegue, se han llevado a cabo durante el año numerosos ejercicios previos. Se trata de un adiestramiento que simula el combate «contra un adversario convencional en un entorno de alta intensidad». Por ese motivo, a los batallones provenientes de Barcelona y de Sant Climent de Sescebes, se unirán los medios que la brigada Aragón I tiene en sus instalaciones centrales de Zaragoza.