Un bosque hace frente al vertedero de las Cuestas de Badajoz

El paisaje de las Cuestas de Orinaza es completamente distinto diez años después. El centenar de hectáreas que estaban cubiertas de escombros ahora son montes que se van cubriendo de vegetación. Eso sí, en muchos puntos hay vertidos ilegales, no solo de ripios. Hay cubos de pinturas, sofás, neumáticos, lunas de coches, etc. El bosque que surge está luchando contra una escombrera.

En enero de 2012 se cerró la escombrera de las Cuestas de Orinaza. La legislación cambió y desde entonces los ripios no pueden abandonarse en vertederos de este tipo, sino que deben trasladarse a una planta de reciclaje. El coste del traslado y el canon que deben pagar por entregar los escombros para reciclar ha provocado que muchas personas, después de una obra, abandonen ilegalmente los restos. Esto incluye materiales peligrosos como el amianto.

Durante los primeros años, el aspecto de la escombrera de las Cuestas apenas cambió, aunque estaba cerrada. Los vertidos eran constantes. En 2018 la Junta de Extremadura intervino para sellar los accesos y echar tierra en este terreno con la esperanza de repoblar de vegetación este espacio. Unos meses después, la Administración regional cedió árboles a los vecinos, que los plantaron en la zona más cercana a los depósitos de agua. Fueron doscientos alcornoques y encinas. Lamentablemente ardieron en los siguientes veranos y no se formó el bosque que se esperaba.

Los vecinos del Gurugú piden más vigilancia en la zona y que la Policía Local persiga a los infractores que tiran ripios

A este problema se une que sigue habiendo vertidos ilegales. Julio Rodríguez es técnico forestal y vecino del Gurugú. Formó parte de la plataforma popular que luchó para lograr que la escombrera, que solo estaba a unos metros de las casas de su barrio, fuese sellada. «Lo hemos intentado todo. Lo último ha sido pedir tierra de la obra que se está haciendo en el Seminario para cerrar uno de los caminos que usaban para entrar. Pero cerramos una entrada y se cuelan por otro sitio», se lamenta.

Una planta invasora

Rodríguez pide que se aumente la vigilancia en la zona y que la Policía Local persiga a los infractores que tiran ripios. Propone que se lleven a cabo operaciones similares a las que lleva a cabo el Seprona que investiga las escombreras ilegales para rastrear los vertidos y localizar y denunciar a los responsables.

Los resultados del cierre de la escombrera no han sido los esperados, pero la escombrera se ha ido cubriendo de forma natural y, en gran parte, por la entrada de una planta invasora. Se trata de la 'Nicotiana glauca', más conocida como tabaco moruno. Es originaria de Argentina y Bolivia, pero se ha extendido por todo el mundo y causa daños graves, por ejemplo en el parque nacional del Timanfaya.

Ampliar Vertidos ilegales en la antigua entrada a la escombrera. J. V. ARNELAS

Para Julio Rodríguez, sin embargo, en Badajoz no tiene por qué suponer un problema, sino todo lo contrario. «Aquí, precisamente aquí, no hace ningún daño porque no estropea nada. Al contrario, con sus raíces sujeta la tierra y los escombros y con el verde depuran el aire. Aquí no hace ningún daño, es cultivable. Lo veo beneficioso. Incluso en los incendios que hay, al ser una planta carnosa, dificulta que se queme la zona», asegura este técnico forestal.

El tabaco convive en esta antigua escombrera con olmos, palmeras, cinamomos, acacias, almendros, melocotones. «Especies que han salido fruto de las semillas que traían los escombros», añade Rodríguez.

«El paisaje ha cambiado para mejor (en las Cuestas de Orinaza), pero en algunos puntos, en los accesos a la escombrera, a la entrada, han vertido mucho escombro. Basuras de todo tipo: plásticos, madera, papel, de todo», se lamenta este vecino. Sin embargo, Julio Rodríguez destaca que se está salvando en su mayor parte, ya que la finca tiene 111 hectáreas. «El 95% está limpio, se está regenerando de forma natural. La flora y la fauna lo está cubriendo todo y da gusto estar aquí».

En cuanto a la fauna, en la antigua escombrera hay numerosos conejos. También se han observado zorros e incluso, hace unos meses, una familia de jabalíes que fue grabada en vídeo por varios vecinos de la zona.

Este vecino del Gurugú recuerda este mismo lugar hace unos pocos años. «Las 111 hectáreas eran escombros. Era impracticable, era un riesgo por los incendios en verano, por el polvo que arrojaban los camiones cuando vertían, por los objetos punzantes como cristales, barras metálicas que había solo unos metros y los niños entraban».

Rodríguez rememora, además, que el vertedero era un foco de conflicto porque se usaban como escondite, por ejemplo, para abandonar las motos robadas o incluso coches. «Eso redunda en el progreso de un barrio».