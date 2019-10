Como los borregos

Mi tío Jacinto lo tiene claro: los buenos son los suyos y los malos. los demás. Para mi tío Jacinto todos los caminos llevan a la política. Según confiesa, no es que entienda demasiado, pero pone mucha atención a las peroratas e improperios que lanzan sus ídolos y no desperdicia ocasión de repetirlos; incluso con adornos de su propia cosecha. Digamos que tiene buen oído... y además es aplicado. Ni siquiera tiene que pararse a reflexionar, basta con recitar lo que dicen los suyos. Si algo va mal, los culpables son los de enfrente; si algo va bien, el mérito es de los propios. Tampoco es tan complicado.

Visto así, no parece muy arriesgado ser comparsa de la política. Basta seguir un guion, tener un espíritu aborregado y -esto es importante tenerlo claro desde el principio- no aspirar al reparto de beneficios. Ah, y salir de casa con las manos preparadas para aplaudir siempre a unos pocos 'elegidos', cuyos verdaderos intereses probablemente poco tienen que ver con los ideales, sino más bien con asuntos mucho más terrenales, y que a menudo se dedican a señalar a su supuesto enemigo para que otros descarguen toda su furia contra él. Tiran la piedra y no solo es que escondan la mano sino que se mantienen al margen para que sean otros los que reciban las pedradas que puedan venir de vuelta.

En esto, como en el fútbol, lo más inteligente sería ser forofo solo de los buenos y así uno no se equivoca nunca. Pero lo verdaderamente complicado está en saber elegir a los buenos. Porque si se tratara de elegir a los malos la cosa sería más fácil. Puede que sea porque casi todos son... regulares. Menos los de mi tío Jacinto, claro.

Ya lo decía Jean-Jacques Rousseau, todas las pasiones son buenas cuando uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando -de algún modo- nos esclavizan.

Algunos políticos, en esto, también han sido listos; no se puede negar. Por medio de diferentes estrategias han logrado que la pasión supere en muchos casos a la razón; han logrado motivar los corazones antes que las cabezas. Nos venden sus guerras personales como si fueran planetarias y hacen de su ambición personal una falsa historia en la que consiguen que se crean reyes -y reinas- quienes, a menudo, no pasan de ser peones con anteojeras, como las del caballo de un picador, que no le permiten ver más allá de sus narices.

Basta con echar un vistazo a las redes sociales, o a la tertulia de cualquier bar. Rechazo, odio, insulto, ataque... Pensar, no. Tener criterio, tampoco. Escuchar o leer posturas diferentes, ¿para qué? Han sabido apasionar, da igual si el motivo es real o no, han sabido hacer que esas personas sean esclavas de sus pasiones mientras sienten que son libres; han sabido crear hooligans para su causa. La ideología... es ya lo de menos.