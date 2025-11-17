La borrasca Claudia derriba catorce árboles en Badajoz

A. Murillo Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:29 Comenta Compartir

El temporal acompañado de fuertes vientos y abundantes precipitaciones que ha azotado la ciudad de Badajoz desde finales de la semana pasada ha arrancado 14 árboles, algunos de ellos en el parque del río. Esos ejemplares, entre los que hay pinos o cinamomos, han tenido que ser acordonados y troceados para su posterior retirada.

La borrasca Claudia ha dejado incidencias por caída de ramas en al menos 15 calles de la ciudad, según el balance realizado por el Ayuntamiento este lunes. Además, se han registrado incidencias en varias propiedades privadas. Ha sufrido daños una vivienda en la calle Marcelo Nessi y en otra propiedad situada en el km 400 de la antigua N-V, un árbol cayó sobre un vallado.

El día más ventoso en la capital pacense fue el pasado sábado, cuando se registraron rachas de hasta 71 kilómetros/hora, y se recogieron 7,4 litros por metro cuadrado, según los datos recabados por la estación de la Agencia Estatal de Meteorología en la ciudad.

El viernes se acumularon otros 15 litros y hubo rachas de 61 km/hora. La precipitación más abundante cayó el jueves, con 24 litros. Ese día, la caída de un árbol dejó cortada al tráfico la avenida de Pardaleras durante más de media hora, hasta que los bomberos pudieron retirar el ejemplar y la Policía Local reabrió la céntrica vía.

Hay que recordar que en la ciudad la borrasca Claudia llevó a la Aemet a activar la alerta amarilla y el Ayuntamiento cerró las zonas verdes para evitar riesgos a la población, a la que también pidió evitar transitar por calles arboladas.