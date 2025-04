«¡Qué bonitas! Una con su sombrero y otra con su corona»

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 6 de septiembre 2023, 07:35 | Actualizado 08:29h. Comenta Compartir

Muchas lágrimas contenidas y otras que se escaparon. Ayer en el Casco Antiguo de Badajoz a muchos les costaba hablar de su fé sin emocionarse. Sabían que se vivía un momento histórico. Fue el caso de Purificación López, lavandera de la Virgen de Bótoa, que esperaba en la plaza de La Soledad a que las dos copatronas de la ciudad saliesen juntas en procesión desde la ermita hasta la catedral. «Para mí esto es lo más. Me acuerdo de ir con mis abuelos desde niña a Bótoa y traerla aquí... ¡Son tan bonitas! Una con su corona y ella con su sombrero de flores. Nuestra Reina de los Campos aquí».

Las palabras de Purificación resumen la emoción que se vivió este martes en el arranque de la Novena de la Virgen de la Soledad, una celebración que conmemora los diez años de la coronación de la patrona. Para ello se vive un momento único, ya que desde el sábado se han ido reuniendo en la catedral de San Juan todas las imágenes de María de la ciudad. Con la llegada ayer de Bótoa y La Soledad, que estuvieron acompañadas por la Niña María, son catorce en total.

La reunión se completó tras una procesión emocionante y con cientos de pacenses arropando a las copatronas. Cuando faltaban tres minutos para las ocho de la tarde las puertas de la Ermita de la Soledad se abrieron ante una plaza casi llena. Abrió el cortejo la imagen de Niña María, del colegio Santa María Assumpta. La llevaron alumnas recién graduadas en el centro con un cortejo de otras escolares delante, todas vestidas con su uniforme. Las niñas se llevaron una ovación al salir, especialmente de muchas exalumnas de este centro escolar que fueron a apoyar el papel de «su Niña María» en esta procesión única.

La siguiente en salir fue Nuestra Señora de Bótoa. El público que llenaba la plaza se apretó y muchos se pusieron de puntillas para ver llegar la imagen al pórtico de la ermita, donde fue ovacionada. «¡Viva la Reina de los Campos!», dijo una de las fieles. «¡Viva!», repitió la plaza.

La imagen fue portada a hombros, con varales, por sus portadores habituales, ocho hombres de su hermandad que cambiaron la procesión por la dehesa por llevarla por las calles del Casco Antiguo. Bótoa no había estado nunca en la Ermita de la Soledad. Recordaban ayer los miembros de su hermandad que visitó la plaza, pero no entró en el templo, por lo que vivieron la experiencia con mucha felicidad. Entre ellos estaba su hermano mayor, Gonzalo Robles, que reconoció que el momento «tiene una carga emocional enorme».

«En el aspecto religioso, es un choque de fé y en el popular es histórico. Nuestra Señora de Bótoa tiene 500 años y está aquí con la que la sucedió como patrona», explicaba. Robles destacó que antes sí era habitual que la llamada Reina de los Campos viajase a Badajoz. Solían traerla al casco urbano cuando había enfermedades, sequías o problemas que pudiese aliviar. «En el siglo XVII vino 30 veces y solo ha venido dos en el siglo XXI».

Salida de La Soledad

Tras el paso de Bótoa, volvieron los apretones entre el público para ver salir a La Soledad coronada. Lo hizo a las 20.11 horas a hombros de 22 mujeres de la hermandad de la patrona, también con varales. Una vez fuera recibió el cariño de los pacenses, como antes Bótoa. «¡Viva la Virgen de la Soledad!», gritó una mujer y los asistentes le respondieron con otro sonoro 'Viva' y una ovación.

Uno de los más emocionados con este momento fue José María Blanco, hermano mayor de la Hermandad de La Soledad. «Estoy ilusionado, en la hermandad entusiasmados. No se salen las palabras, las tengo, pero no me salen», decía ayer. «Esto no es habitual y no será fácil que se repita», añadió.

Una vez que La Soledad enfiló la calle Francisco Pizarro, con la Virgen de Bótoa unos metros más allá, los fieles comenzaron a rezar un rosario apoyados por un sacerdote a través de unos altavoces.

La procesión fue avanzando con ritmo muy lento, sin música, por Francisco Pizarro y Hernán Cortés hasta llegar a San Juan y enfilar la catedral.

Tras la entrada de la Niña María Nuestra Señora de Bótoa irrumpió en la plaza de España pasadas las 21.20 horas, cuando estaba anocheciendo y ante el aplauso de cientos de personas. Las lavanderas cantaron a su Virgen y también a La Soledad y un espontáneo improvisó una saeta. Tras girar a la imagen, entró en la catedral. Diez minutos después repitió el mismo camino La Soledad y ambas quedaron instaladas en el templo.

Comenta Reporta un error