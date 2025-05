Los bomberos de Badajoz sofocan un incendio junto a la frontera de Caya

Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y medios de extinción portugueses luchan contra un fuego declarado este jueves muy cerca de la frontera de Portugal, en ... el término municipal de la capital pacense. La centralita de los bomberos recibió el aviso en torno a las 18.30 horas y al lugar se han desplazado dos dotaciones, con colaboración de medios lusos.

Se trata de una zona de pasto y monte bajo situada a un par de kilómetros de la autovía A-5, en las proximidades del hotel Las Bóvedas. Desde el parque indican que no existe riesgo para ninguna construcción y tampoco para el recinto ferial, que no se encuentra junto al lugar afectado. Las mismas fuentes prevén que los trabajos de extinción no sean complicados.