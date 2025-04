Sucesos de Extremadura : Los bomberos de Badajoz sofocan un fuego en una vivienda de la Urbanización Guadiana

a.m.m. Lunes, 16 de mayo 2022, 08:49 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

Los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz atendieron este domingo un incendio en una vivienda de la Urbanización Guadiana. El fuego se declaró en torno a las once de la noche en un edificio situado en el número 36 de la avenida Castillo Puebla de Alcocer.

Las llamas se originaron por una comida olvidada en el fuego de la cocina y acabó ardiendo la campana extractora y se extendieron además a la terraza lavadero.

El ocupante de la vivienda intentó apagar el fuego con un extintor y con un trapo húmedo, pero no lo consiguió. Tras recibir el aviso, los bomberos se desplazaron al domicilio con dos camiones y un vehículo de mando. La intervención duró 28 minutos, informan desde el parque, y el suceso se saldó sin heridos.

Incendio de pastos

Horas antes los bomberos tuvieron que intervenir en un incendio de pastos declarado a las 17 horas en la Ronda Norte. Los efectivos movilizados tardaron cuatro horas y media para dar por extinguido el fuego.

El incendio se produjo en el amplio descampado que hay en el lado no urbanizado de la avenida Manuel Rojas, la principal de Ronda Norte. Las llamas solo han afectado a pastos, basuras y restos de podas, pero las condiciones del terreno, con zonas con rocas por donde los bomberos no podían acceder con sus vehículos, y el fuerte viento dificultaron mucho el trabajo de los agentes, que hasta las 21.30 horas de la noche de ayer no pudieron dar por extinguido el incendio.

El calor se ha adelantado y la ciudad tiene riesgo alto de incendios. Eso, y la falta de lluvias, pueden provocar una racha de incendios en solares. Es el miedo del Servicio Municipal de Extinción de Incendios según reconoce su concejal, Carlos Urueña.

Tradicionalmente Bomberos y Urbanismo envían estas semanas 1.300 cartas para pedir a los propietarios de solares y terrenos que preparen sus parcelas para evitar incendios. Sin embargo, estos envíos aún no se han llevado a cabo.

En concreto, el Servicio Municipal de Extinción de Incendios vigila los terrenos periurbanos. Hay 500 parcelas en el extrarradio. Sus propietarios están obligados a hacer cortafuegos para evitar que los incendios se extienda, y sobre todo, para impedir que se acerquen a las zonas pobladas.

Dentro de casco urbano el problema tampoco es menor. Hay 700 solares según una revisión que acaba de finalizar el Servicio Municipal de Urbanismo. En este caso deben estar vallados y desbrozados.

