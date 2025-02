Los bomberos de Badajoz inspeccionan los locales de ocio antes de tener licencia para prevenir incendios

El mes de octubre comenzó con una noticia aterradora. Trece personas murieron en un incendio que afectó a dos discotecas de Murcia. Al día siguiente se desveló que Teatre y Fonda Milagros, los negocios afectados, estuvieron abiertos casi dos años sin licencia y con ... una orden de cierre que no se ejecutó. El miedo a la seguridad de los locales de ocio se ha extendido.

Hace unos días se conocieron más detalles del incendio. Se sospecha que había problemas en las puertas de emergencia, el bombeo contra incendios y el depósito de agua de al menos una de las discotecas.

En Badajoz las revisiones de la seguridad contra incendios dependen de los bomberos del Ayuntamiento. Estos especialistas realizan revisiones cuando abre un local, hace obras o cambia de dueño, pero también pueden realizar investigaciones si se produce una denuncia. Basilio González, jefe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, anima a cualquier persona preocupada que detecte algo peligroso a realizar una queja. Si esa información llega, los bomberos deben inspeccionar los locales de ocio.

Sin embargo, González hace un llamamiento a la tranquilidad en Badajoz, ya que indica que, según su experiencia, los empresarios del ocio cumplen la normativa y se trata de personas responsables.

Actualmente en Badajoz las inspecciones de la seguridad contra incendios se hacen cuando abre un negocio o hay cambios, pero no de forma periódica.

Cuándo se revisan

En concreto, según González, cuando un empresario presenta un expediente para tramitar su licencia debe presentar el proyecto en el Ayuntamiento de Badajoz. En este punto se enfrenta a la primera inspección de los bomberos, aunque se trata de una evaluación sobre el papel, estudiando la documentación que presenta.

El Servicio Municipal de Inspección de Incendios puede autorizar el proyecto o poner condiciones al local. Por ejemplo, puede considerar que no tiene suficientes puertas o que estas no están bien colocadas. En caso de incendio no solo es importante que existan varias salidas, sino que estén separadas para poder esquivar el punto donde están las llamas.

Una vez autorizada la licencia, sea en primera instancia o con requisitos, el empresario continúa con la tramitación de su expediente. Pero antes de abrir debe pedir nuevos permisos, por ejemplo, de actividad o de primera ocupación. En ese momento el caso vuelve a pasar por los bomberos de Badajoz y esta vez sí van en persona a comprobar el local e inspeccionarlo.

Comprueban los materiales, los sistemas de incendios, las puertas y las rutas de evacuación. Si todo está bien, el establecimiento puede abrir.

Eso sí, los bomberos no vuelven a revisar los negocios. Solo regresan si se produce un cambio de propietario o si el local realiza una obra y pide permiso para la misma. También si reciben una denuncia.

La responsabilidad de que los sistemas antiincendios se mantengan en buen estado y se realicen labores de mantenimiento de forma periódica es de los propietarios del negocio. Estos también deben tener cuidado para no alterar el local. Por ejemplo, no instalar materiales decorativos que puedan ser peligrosos y que no estaban cuando se les concedió la licencia. Cualquier elemento nuevo sin revisar puede ser un riesgo. Por ejemplo se puede colocar un sofá que aparentemente no moleste, pero que suponga un obstáculo en las vías de evacuación.

La seguridad en los locales de ocio se basa en el Código Básico sobre incendios del Código Técnico de la Edificación. Además la propia normativa de Badajoz también incluye algunas particularidades y finalmente hay leyes que regulan los locales que tienen uso industrial.

Los requisitos son muchos y complejos, pero hay una serie de precauciones básicas. Por ejemplo, las salidas. Deben ser varias en función del tamaño del local, alternativas (en zonas distintas) y con puertas con barras antipánico. Son las que se abren si hay una multitud que se agolpa al otro lado porque se activan al empujar la barra hacia abajo.

También son básicas las señalas que marquen las rutas de evacuación y los materiales, por ejemplo, el revestimiento que debe dificultar que se extienda las llamas.