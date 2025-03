Incendios forestales: Los bomberos extinguen un incendio cerca de la urbanización Los Lebratos de Badajoz

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 27 de julio 2022, 12:05 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

Madrugada intensa para los bomberos de Badajoz. Los efectivos han trabajado durante la madrugada de este miércoles en más de una decena de incendios que se produjeron en la ciudad.

El de mayor magnitud se originó en el entorno de las instalaciones militares de Sancha Brava, frente a la urbanización Los Lebratos. El fuego se produjo en torno a las diez de la noche del marte y la actuación de los bomberos se extendió hasta las 12.30 horas aproximadamente, cuando la situación ya estuvo controlada. Según informan desde el parque de bomberos de Badajoz, las llamas quemaron unas 20 hectáreas de pastos. Hasta el lugar del suceso se desplazaron cuatro vehículos del parque de bomberos pacense y diez de sus efectivos. Además, para los trabajos de extinción contaron con el apoyo del Infoex así como de la Guardia Civil, Cruz Roja y Policía Local.

Este fue uno de los incendios a los que se enfrentaron los bomberos de Badajoz esta madrugada, pero no el único. En total, registraron 13 salidas de este tipo. También atendieron otro incendio cerca de la carretera de Circunvalación en torno a las 11.45 horas; a las 1.20 horas acudieron a otro en la Cañada; y entre las 3 y las 4 horas se trasladaron al entorno de la urbanización Golf Guadiana para apagar otro fuego.

Además, sobre las 1.25 horas atendieron el incendio de un coche que estaba aparcado en la calle, en la urbanización los Olivos de Las Vaguadas. El vehículo, marca Opel, quedó completamente calcinado.

Prevención

Para prevenir estos incendios, recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.

Adelanto del peligro

Hay que recordar que la Junta de Extremadura ya adelantó para el 23 de mayo, una semana con antelación sobre lo que viene siendo habitual, el peligro alto de incendio. Declaró época de peligro alto de incendios forestales el periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 15 de octubre de 2022 ambos días inclusive. Tradicionalmente este periodo arrancaba el 15 de junio, pero en los últimos años se había adelantado al 1 de junio.

De forma práctica esta declaración se traduce en una serie de limitaciones para la agricultura, la ganadería y el ocio al aire libre. Hay que recordar que con carácter general hay que pedir permiso para quemar rastrojos (los restos de cultivos que se quedan en el campo tras la cosecha), y que ya no está permitida la quema de restos de podas. Desde el 23 de mayo están prohibidas, salvo algunas excepciones, todas las quemas de rastrojos y las barbacoas al aire libre.