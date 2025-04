Bolardos y barreras móviles impedirán el paso de vehículos a la plaza Padre Eugenio de Badajoz

Rocío Romero Badajoz Lunes, 1 de noviembre 2021, 08:56 | Actualizado 09:19h. Comenta Compartir

Una serie de bolardos y barreras móviles impedirán el aparcamiento de vehículos en las aceras de la plaza Padre Eugenio, entre el Gurugú y las 800. Así lo afirma el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, que se compromete a instalar esos impedimentos para el tráfico rodado en los próximos meses.

De esta manera, atiende las quejas de una serie de vecinos del entorno, que advierten que hay vehículos que bloquean el acceso a los portales y que el continuo tránsito rompe el pavimento.

El deterioro de las aceras provoca filtraciones de agua hacia el subsuelo, donde están los trasteros de los bloques colindantes.

Lo explica Francisco García, quien reclama al Ayuntamiento que no demore más la respuesta. Hace seis años que tuvieron la primera reunión con el Consistorio.

Entonces les comunicaron que arreglarían el pavimento y colocarían las barreras de acceso en el entorno de la plaza Padre Eugenio, ubicada junto al Parque de la Viña. Allí construyó la Inmobiliaria Municipal una serie de viviendas que son las que tienen ahora los problemas de filtraciones en el suelo. Los trasteros se están mojando, según denuncia Francisco García, uno de los residentes.

El problema surgió poco después de las primeras visitas por parte de arquitectos y técnicos municipales porque no está claro que el suelo sea municipal.

Para los vecinos lo es porque así constaba en el PGM, pero la tramitación urbanística posterior para la edificación de las viviendas recogió que era un espacio privado de las comunidades de vecinos. Sobre todo, unos patios privados de uso público que quedan entre los bloques. Hay cuatro bloques con dos portales cada uno de ellos.

Ampliar Pavimento reventado por el peso y el tránsito de los vehículos. HOY

La controversia es muy simple. Si el suelo es municipal, el Ayuntamiento lo arregla. Si es privado, corresponde a los propietarios de las viviendas.

El resultado es que llevan años de trámites y consultas sin que el Consistorio les haya dado una solución efectiva. El último en reunirse con ellos sobre el terreno ha sido el concejal Carlos Urueña hace un mes. Este asegura que dará una solución porque el Ayuntamiento se comprometió a ello hace años. Admite que no está claro de quién es la responsabilidad, pero también que para acceder hasta las aceras con los vehículos deben atravesar un vial reservado a vehículos de emergencia. Y ese vial sí es público. Cuenta con un cartel que lo advierte, pero muchos conductores lo ignoran.

El tráfico rompe las losetas, lo que provoca filtraciones de agua en los trasteros y humedades en los pisos de la planta baja

Para bloquear el paso a esa calzada colocarán unos bolardos con llave para que los servicios de emergencia (Bomberos, Policía Local y Sanitarios) puedan acceder en el caso de que sea necesario. En las aceras tienen previsto colocar maceteros u otro tipo de barreras que impidan el aparcamiento, pero que sean fijos. Colocarán seis en los acerados anchos y dos en el vial de acceso.

Vecinos

En muchos casos, quienes aparcan son vecinos de los bloques que acceden para bajar la compra o, como ya están acostumbrados, los dejan durante horas.

Otros vecinos, en cambio, están cansados de quejarse. Francisco García explica que llaman por teléfono a la Policía Local para pedirles que multen a los vehículos y que estos acuden a veces. En otras ocasiones les responden que no pueden ir todos los días hasta el Gurugú por este motivo.

De hecho, Francisco García señala que la Policía Local accede a los patios para multar los estacionamientos, por lo que entiende que el Ayuntamiento admite que se trata de suelo público con esa sanción.

García subraya que las losetas son caras y que el problema trasciende el estado del pavimento al deteriorar los trasteros. Por este motivo reclama que la actuación municipal no se retrase más tiempo.

Vías y Obras se comprometió hace años a la reparación, pero dudas en la titularidad del suelo han retrasado las obras

Otro de los vecinos que sufre las consecuencias es Adán Gallego, quien advierte que la comunidad de propietarios ha tenido que hacer frente a problemas por las filtraciones. Aunque perjudican especialmente a garajes y trasteros, «la humedad sube y ahora hay una vecina del bajo que tiene que cambiar una ventana». Inundaciones no ha habido, pero sí goteras. «Hasta que haya un problema gordo porque el agua se come todo y por ahí pasan los cables, además de que esto no es nuevo sino que ya arrastra seis años», teme Adán Gallego.

Este vecino está cansado porque los vehículos rompen los bordillos de las aceras con los coches y ha visto hasta a trabajadores municipales marcar el sitio exacto de los bolardos sin que los llegaran a colocar. «El Ayuntamiento escurre el bulto», zanja.