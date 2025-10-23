HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PSOE presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta
Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
Fotos de la boda: Salypimienta y Malpe Estudio / Vídeo: Air Drone View

Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars

Una pareja de Badajoz ha celebrado una boda de disfraces al más puro estilo 'Star Wars'

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:00

Comenta

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana… Así empieza toda gran historia de soldados imperiales y maestros Jedi. Pero esta ocurrió mucho más cerca y con dos protagonistas extremeños: Javi Tamudo e Inma Lancharro. Esta pareja de Badajoz decidió celebrar su amor de forma épica: con una boda de disfraces inspirada en 'Star Wars' ('La guerra de las galaxias').

Inma y Javi se dieron el 'sí, quiero' el pasado el 11 de octubre en el Tiro Pichón, en la carretera de Cáceres. Pero la suya no fue una boda al uso. Sables láser, trajes Jedi y una puesta en escena digna de una superproducción galáctica convirtieron su gran día en un evento de otra galaxia.

«Inma no quería ir de blanco y no quería una boda al uso, y yo tampoco quería una boda al uso, nosotros somos así», nos cuenta la pareja, que está al frente de la empresa Malpe Estudio. Javi e Inma llevan siete años juntos, viven juntos, y trabajan juntos, así que, como no podía ser de otra forma, esta decisión la tomaron juntos. «Los dos somos muy frikis de Star Wars», reconoce. Así que no lo dudaron un segundo y lanzaron sus invitaciones de boda con un 'dress code' claro: «Nosotros iríamos de Star Wars y los invitados de una temática libre, pero todos disfrazados».

¿Cómo reaccionaron los invitados? Con cierta incredulidad al principio, pero sumándose al deseo de los novios: «Algunos decían que si estábamos locos, otros decían que si era mentira... y otros decían que no se iban a disfrazar», cuentan, «pero les dijimos claramente que si no se disfrazaban no venían, y al final han venido todos disfrazados», explica el novio. Eso sí, su idea no terminó de convencer a todos y reconocen que hubo invitados que no acudieron porque era una boda de disfraces, «pero bueno, en general luego súper divertido todo».

Sus amigos no les soltaron de la mano y les siguieron en esta idea tan 'loca' como original a la que terminaron sumándose más de cien invitados. Javi hizo su paseo hasta el altar civil como un auténtico caballero Jedi rodeado de varios soldados imperiales para esperar a su reina Padmé. Pero a esta galaxia tan cercana acudieron hasta las hadas madrinas de la Bella Durmiente, varias Barbies, los Peaky Blinders y hasta vecinos de La Comarca, demostrando que el mejor de los 'crossovers' es posible cuando en el amor reside la auténtica fuerza que los acompaña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  6. 6 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  9. 9 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars