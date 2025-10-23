Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars Una pareja de Badajoz ha celebrado una boda de disfraces al más puro estilo 'Star Wars'

Irene Toribio Jueves, 23 de octubre 2025, 10:00 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana… Así empieza toda gran historia de soldados imperiales y maestros Jedi. Pero esta ocurrió mucho más cerca y con dos protagonistas extremeños: Javi Tamudo e Inma Lancharro. Esta pareja de Badajoz decidió celebrar su amor de forma épica: con una boda de disfraces inspirada en 'Star Wars' ('La guerra de las galaxias').

Inma y Javi se dieron el 'sí, quiero' el pasado el 11 de octubre en el Tiro Pichón, en la carretera de Cáceres. Pero la suya no fue una boda al uso. Sables láser, trajes Jedi y una puesta en escena digna de una superproducción galáctica convirtieron su gran día en un evento de otra galaxia.

«Inma no quería ir de blanco y no quería una boda al uso, y yo tampoco quería una boda al uso, nosotros somos así», nos cuenta la pareja, que está al frente de la empresa Malpe Estudio. Javi e Inma llevan siete años juntos, viven juntos, y trabajan juntos, así que, como no podía ser de otra forma, esta decisión la tomaron juntos. «Los dos somos muy frikis de Star Wars», reconoce. Así que no lo dudaron un segundo y lanzaron sus invitaciones de boda con un 'dress code' claro: «Nosotros iríamos de Star Wars y los invitados de una temática libre, pero todos disfrazados».

¿Cómo reaccionaron los invitados? Con cierta incredulidad al principio, pero sumándose al deseo de los novios: «Algunos decían que si estábamos locos, otros decían que si era mentira... y otros decían que no se iban a disfrazar», cuentan, «pero les dijimos claramente que si no se disfrazaban no venían, y al final han venido todos disfrazados», explica el novio. Eso sí, su idea no terminó de convencer a todos y reconocen que hubo invitados que no acudieron porque era una boda de disfraces, «pero bueno, en general luego súper divertido todo».

Sus amigos no les soltaron de la mano y les siguieron en esta idea tan 'loca' como original a la que terminaron sumándose más de cien invitados. Javi hizo su paseo hasta el altar civil como un auténtico caballero Jedi rodeado de varios soldados imperiales para esperar a su reina Padmé. Pero a esta galaxia tan cercana acudieron hasta las hadas madrinas de la Bella Durmiente, varias Barbies, los Peaky Blinders y hasta vecinos de La Comarca, demostrando que el mejor de los 'crossovers' es posible cuando en el amor reside la auténtica fuerza que los acompaña.