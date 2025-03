Una boda 60 años después de hacerla por poderes

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 16 de enero 2023, 07:16 Comenta Compartir

Cada noche, cuando se acuestan «y antes de dormirme, le doy un beso. Cada día, siempre». Remigio Zamora ha mantenido esta promesa durante 60 años, 21.915 besos a Ángela Martínez.

Este matrimonio pacense acaba de cumplir sus bodas de diamante y tienen una bonita historia de amor que, ni mucho menos, ha terminado porque ambos afirman, a sus 84 años, «que nos queremos como el primer día».

Ángela y Remigio se conocieron en su barrio, Pardaleras. Vivían en la zona del Camino del Calamón y pertenecían a la misma «pandilla». Ante la pregunta de quién se fijo en quién, primero aseguran que fue mutuo, pero a continuación intercambian unas miradas cómplices. «Él iba detrás de mi de siempre», confiesa finalmente ella. «Pues sí», admite Remigio con una sonrisa.

Cuando Remigio Zamora tenía 13 años fue una estrella local. Quedó segundo en el concurso de cantar que organizaba Radio Extremadura (actual cadena SER). La ganadora de ese año fue una joven llamada Otilia Pulgarín que poco después fue rebautizada como Rosa Morena como nombre artístico.

Boda por poderes

Con 17 años esta pareja se convirtió, formalmente, en novios, pero la situación económica no era fácil para casarse. Cuando llevaban 7 años de noviazgo, Remigio decidió emigrar a Bélgica donde comenzó a trabajar en una mina.

Este pacense llevaba año y medio viviendo a 1.900 kilómetros de su casa cuando tomó una decisión, pedirle a su novia que se casasen. Él no podía volver a Badajoz por el trabajo y ella no podía viajar soltera, así que decidieron casarse por poderes. No hubo ceremonia ni convite, solo los trámites y el papeleo, pero lograron lo que deseaban.

Ángela confiesa que su boda por poderes causó muchos rumores en su barrio. «Las vecinas pensaban que me casaba a distancia porque estaba en estado, aunque no había visto hace mucho a mi novio». En esa época esos rumores tenían peso, tanto que decidió aclararlos más adelante. «Me fui a Bélgica con él dos meses después de la boda, nos casamos en diciembre y fui en febrero y mi hijo nació un año después. Entonces te daban una tarjeta de recuerdo del nacimiento en el hospital y se la mandé a mi madre, que se la enseñó a las vecinas».

Remigio Zamora no oculta la razón de la boda por poderes. «Allí había mucho jaleo», asegura y los que le escuchan estallan en carcajadas. Se refiere a que a los españoles que vivían en pensiones no les faltaban pretendientas en Bélgica. «Había mujeres así», dice este extremeño haciendo un gesto de abundancia con la mano. Él no quería a otra y decidió retar a su novia: «Le dije: o te vienes o cojo a otra», dice bromeando y sonriendo a su mujer.

Finalmente ambos se reunieron en Bélgica. Los principios no fueron sencillos. «No hablaba ni una palabra. Menos mal que los comercios eran en la calle y yo iba y señalaba para comprar», recuerda Ángela.

Lograron establecerse y vivieron fuera de España 38 años. Remigio trabajó gran parte de su carrera en un matadero y tuvieron tres hijos, dos mujeres y un varón. Actualmente suman también tres nietos y dos bisnietos.

Ampliar

Sus hijos se han quedado a vivir en Bélgica, pero ellos, tras jubilarse, decidieron volver a su tierra «porque la pensión de allí cundía más aquí, al menos antes del euro y nos habíamos comprado una casa en Chiclana».

Cómo estar casados

¿Y cuál es la clave para estar casados 60 años? Ángela Martínez asegura que es respetarse y quererse como el primer día. «Yo me desveló por él», dice mientras lo mira y él cuenta que la besa todas las noches.

Ambos añaden que hay que tratar de rebajar las peleas. «Hay que llevarse bien. Cuando se enfada, no hacerle caso y, cuando se le pasa, ya puedes habla y si soy yo, pues lo mismo, el deja que yo me 'relate'».

Otra clave es compenetrarse, cuidar el uno del otro. «Él no sabe leer, así que yo me ocupo de los papeles, de pagar y esas cosas. Él conduce».

Aunque suelen estar en Cádiz, donde Remigio disfruta de sus mayores pasiones: el flamenco y los toros, vinieron unos días a Badajoz a celebrar con su familia las Navidades y su aniversario. Sin embargo, no se esperaban la fiesta que les organizaron para conmemorar los 60 años de matrimonio.

Su familia les recibió en una sala alquilada como si fuese su boda, incluida tarta, decoración y regalos. Al entrar caminaron entre sus invitados y recibieron gritos de ¡Viva los novios!.

Ampliar

Uno de los regalos fue un cuadro con su foto de bodas y los datos de su larga relación: 60 años, 720 meses, 3.128 semanas o 21.900 días. Cuando se hicieron la foto de bodas, ya tenían un hijo, pero les hacía ilusión tener una imagen juntos. Ella llevó un vestido largo de novia y él una flor en el ojal. Repitieron este conjunto en sus bodas de diamante, con ramo de novia incluido «y con el mismo amor».

Temas

Bodas

Bélgica

Pardaleras

Badajoz

Comenta Reporta un error