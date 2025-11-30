HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Estado actual de la fachada del palacio de Capitanía en Badajoz. JOSÉ VICENTE ARNELAS

BADAJOZ

De blanco a ocre, la fachada de Capitanía cambiará de color

Defensa está llevando a cabo una reforma en este edificio de Badajoz por valor de 230.000 euros para reformarlo y recuperar su aspecto original

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Uno de los edificios más reconocibles de Badajoz va a cambiar de color. La fachada del Palacio de Capitanía, en la plaza López de ... Ayala, pasará de blanco a un tono entre ocre y amarillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

