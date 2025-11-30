De blanco a ocre, la fachada de Capitanía cambiará de color

Uno de los edificios más reconocibles de Badajoz va a cambiar de color. La fachada del Palacio de Capitanía, en la plaza López de ... Ayala, pasará de blanco a un tono entre ocre y amarillo.

Este inmueble, instalado frente a Las Descalzas y que fue la sede del Gobierno militar de la ciudad, tiene mucha historia. Actualmente pertenece al Ministerio de Defensa que lo usa como museo y sede para distintos eventos. Su gestión depende la base General Menacho.

El paso del tiempo había causado distintas deficiencias en el inmueble, algunas incluso ponían en riesgo parte de la estructura, así que Defensa ha iniciado una reforma con un importe de 229.428 euros.

Las obras comenzaron en octubre y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. Según el Ministerio de Defensa esperan terminar en el primer trimestre de 2026. Será la Base General Menacho, sin embargo, la que decida cuándo se lleva a cabo la reinauguración.

El cambio más visible para los vecinos será la fachada. Los responsables del inmueble han decidido recuperar los colores originales del edificio. Para ello una de las primeras labores de los operarios ha sido rascar varias capas de pintura hasta alcanzar el soporte original.

Será ese color, el que se encuentre, el que cubra la fachada completa, aunque por el momento no está definido ni cerrado. Es un tono entre amarillo y ocre que obligará también a cambiar el color de las molduras, ya que ahora son amarillas.

Otra de las mejoras que incluye la obra es sustitución de la carpintería interior con el objetivo «de mejorar la imagen y la estanquedad del mismo», indican los promotores del proyecto.

Ademas «se realizarán acciones para reforzar el forjado de las plantas primera y segunda del edificio garantizando la seguridad del edificio».

La reforma servirá, además, para que los militares puedan dar mayor uso público al palacio, hasta ahora solo las estancias de la planta baja tienen uso.

«También se van a adecuar los locales de la primera planta, mejorando revestimientos e instalaciones para que se pueda hacer uso de los mismos con carácter público», indica la iniciativa.

Hasta ahora la estancia más pública de este palacio ha sido la sala de conferencias 'Aula de Capitanía' que acoge distintos eventos. En 2028, además, varias estancias fueron destinadas a un pequeño museo de historia militar centrado en la Guerra de la Independencia. En concreto allí están los restos, ropa y enseres, del general Menacho que volvieron a Badajoz hace siete años tras mucho tiempo perdidos.

Historia en ocre y amarillo

La historia de este edificio es intensa y no siempre ha sido sede militar. Nació como palacio civil. Hasta el siglo XVIII había casonas señoriales en la zona, pero compraron los terrenos los condes de Torre del Fresno, que eran patronos del convento de Las Delcalzas y construyeron la estructura similar a lo que se conserva hoy en día, aunque ha sufrido varias reformas.

En 1808 residía en el inmueble Toribio Grajera, conde de Torre del Fresno y gobernador de la ciudad cuando una multitud lo capturó y lo asesinó. Lo consideraron colaboracionista de las tropas napoleónicas, aunque en realidad se había opuesto a la invasión.

Según la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX de Badajoz el palacio fue finalmente adquirido por el Ministerio de la Guerra en 1848 para dar sede permanente a la Capitanía General de Extremadura.

En 1876 el inmueble sufrió una de sus primeras reformas importantes. Entonces albergaba en su planta baja las oficinas del Estado Mayor, cuerpo de guardia, un jardín, dos patios y accesorios, en la planta principal habitaciones del capitán general y un salón de recepciones. El segundo piso se destinaba a los pabellones de los ayudantes.

La siguiente reforma se llevó a cabo en 1920. Se cerró el balcón con el que contaba el palacio para sustituirlo por un mirador. Hasta entonces, además, el corte era más neoclásico, pero se le añadió mayor decoración exterior.

Fue Capitanía General de Extremadura hasta 1893 pero se mantuvo como Gobierno Militar hasta la desaparición de esta institución en 1994. Finalmente pasó a ser la sede de la Comandancia Militar hasta la constitución de las Delegaciones de Defensa (2000).

Ahora, y más cuando reabra tras su reforma, continuará como sede en la ciudad de la base General Menacho.