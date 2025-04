Bizum gana terreno a las tarjetas en los bares

Rocío Romero Badajoz Jueves, 3 de febrero 2022, 07:20 Comenta Compartir

Si pongo un desayuno de 1,60 euros y me quieren pagar con tarjeta, pago más casi por la comisión que lo que ingreso». Es una de las razones que llevó a Aurelio Rivero a colgar una pizarra en la ronda del Pilar advirtiendo a los clientes que dejaba de admitir el dinero de plástico.

Como él, cada vez son más negocios de la ciudad los que abandonan el datáfono y se pasan a la conocida 'app', que vincula las cuentas bancarias con los teléfonos móviles. Así se pueden realizar transferencias inmediatas de número de teléfono a número de teléfono. Es decir, de cuenta bancaria a cuenta bancaria sin necesidad de teclear los 20 dígitos. La popularidad que ha adquirido este sistema, el incremento de las comisiones y el descontento de los ciudadanos con las entidades ha hecho que los hosteleros dejen de aceptar tarjetas.

Los clientes del bar Rivero, frente al centro de salud de Los Pinos, suelen pagar en metálico los desayunos y aperitivos. Pero siempre hay quien quiere abonar unas tostadas con tarjeta.

Hasta que este hostelero se molestó con el banco por las comisiones que le cobraban y optó por el bizum. Lo anuncia tanto fuera como dentro del establecimiento, en varios carteles. Pero aun así hay quien ha tratado de tirar del dinero de plástico a la hora de abonar la consumición. Al tener el rechazo, algunos volvieron para saldar la cuenta y otros nunca cumplieron su palabra. Pero la mayoría de los clientes con el bolsillo vacío tiran de teléfono móvil sin rechistar. «Son pocas cosas, cuatro o cinco desayunos o algunas cervecinas. Pero ahí lo tengo. El bizum es una segunda opción para que no se vaya nadie sin abonar la cuenta», admite Aurelio.

Un local no puede obligar a pagar con este método, pero sí ofrecerlo como alternativa al dinero contante y sonante, según ha explicado en alguna ocasión el catedrático de Economía en la UNED Juan Gimeno a diversos medios.

Es lo que también decidieron en Los Castúos hace algo más de un año. Al principio algunos clientes se extrañaron. Pero ya todos lo toman con normalidad. En la caja de este popular establecimiento en la avenida de Santa Marina ha sorprendido la familiaridad de las personas mayores con este sistema. La 'app' no cobra comisiones a quien recibe el dinero ni a quien lo envía.

Tope en 60 operaciones

El problema viene cuando llegan a la operación número 60. Ese es el tope mensual independientemente de la cantidad que se haya ingresado. No hay opción a cobrar el número 61. Llegado el caso tienen que advertir que solo admiten pagos en metálico. Hace algo más de un año, la plataforma permitía 150 pagos mensuales, pero los ha reducido para evitar operaciones irregulares. De todas formas, al ser un método de pago que queda reflejado en las cuentas bancarias, los bares y restaurantes no eluden impuestos porque todo queda recogido en los datos bancarios.

Los bares advierten varias ventajas. La primera es que no tienen que guardar los recibos de los datáfonos durante tres meses. En alguna ocasión se han encontrado con reclamaciones de turistas que, pasados unos días y ya fuera de la ciudad, reclamaban a su banco y aseguraban que no habían estado allí. Si el establecimiento no tiene el ticket del datáfono, no puede probar su presencia. En alguna ocasión han visto que el banco devolvía el dinero al cliente aún habiendo realizado la consumición.

Otra ventaja, además de la facilidad de pago, es que cada vez más pandillas de amigos pagan a escote. Así que uno hace la transferencia inmediata y el resto le envían su parte al que paga.

Por el contrario, el inconveniente llega para quienes pagan almuerzos con tarjetas de empresa.

Detrás de las barras saben que hay distintas opciones y que cada entidad ofrece un método. Algunos bancos ofrecen tarifas planas a sus clientes, pero dentro de una horquilla. Si los pagos con tarjeta no llegan o sobrepasan las cifras estimadas, les cobran una comisión extra. Y a eso les unen otra fija de carácter anual por el mantenimiento, que oscila entre los 20 y los 30 euros. En algunos casos el descontento con el sistema ha venido de datáfonos que no funcionaban correctamente y que los bancos no sustituían. Otras entidades cobran un fijo de 50 céntimos por cada operación que no supere los 10 euros. «Y si te piden una botella de agua a un euro, terminamos perdiendo dinero».

Con el bizum, en cambio, el dinero llega íntegro a la cuenta bancaria del establecimiento. Siguen la contabilidad añadiendo el ticket a la caja del día.

En la taberna irlandesa de la plaza de Conquistadores saben usar este método. Lo anuncia con un cartel en la puerta y no han notado problemas con el cambio. «Hay muchas personas que lo ven como una tarjeta y la mayoría está cada vez más acostumbrada», explica Silvia Soisa. Al igual que el resto se decidió a dejar el datáfono por las comisiones que le requería su banco.

Este cambio en el sistema de cobro está cada vez más extendido en los bares, pero empiezan a surgir otros negocios como tiendas de barrios que también se pasan al pago con teléfonos móviles. Grandes establecimientos permiten este método en el comercio electrónico. La página web de Bizum recoge los comercios cuyas webs están vinculadas al sistema. Entre ellos hay autoescuelas, perfumerías, ópticas y grandes almacenes.

Comenta Reporta un error