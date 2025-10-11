La VI Bienal Vargas Llosa ofrece un ciclo de novela histórica y firmas de libros Este «gran festival literario» sale por primera vez de América y recalará del 22 al 25 de octubre en la región

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa se celebrará del 22 al 25 de octubre en Cáceres, Badajoz y Trujillo, por primera vez en España, y recalará en la capital pacense con un ciclo sobre novela histórica y firmas de libros de dos de los finalistas –Ignacio Martínez de Pisón y David Úcles– junto a un concierto de la Orquesta de Extremadura.

El ciclo ahondará en la novela histórica y su futuro con la participación de María Reig, Jesús Sánchez Adalid y Santiago Mazarro, moderado por Isabel San Sebastián el jueves 23 en la iglesia Santa Catalina. Un día después, en este mismo espacio, se pondrá el foco en España en la novela histórica hispanoamericana y en Hispanoamérica en la novela histórica española con Laura Martínez-Belli y Fernando Iwasaki, moderado por Antonio Pérez Henares; y a continuación será el turno de la mesa ‘Novela histórica, ¿un compromiso moral con la sociedad?’ con Antonio Pérez Henares e Isabel San Sebastián, moderada por Fermín Bocos.

La Orquesta de Extremadura interpretará temas del compositor peruano Jimmy López, así como de Stravinski y Copland, en el concierto del jueves 23 en el Palacio de Congresos, y a partir de este viernes se puede visitar en el Meiac una exposición de fotografías sobre el Carnaval pacense realizadas por Morgana Vargas Llosa, hija del Nobel de Literatura.

El secretario general de la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, José Luis Gil Soto, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, presentaron la programación de la Bienal Mario Vargas Llosa prevista en la ciudad, dentro de esta cita que, por primera vez, sale de América y se celebra en Extremadura.

Casablanca agradeció a la Junta que haya pensado en la capital pacense para acoger parte de la programación de la Bienal y como ciudad referente dentro de la cultura, así como a la Cátedra Vargas Llosa por su atención.

José Luis Gil Soto explicó que la Cátedra Mario Vargas Llosa nació en 2011 con un objetivo que se puede definir con las palabras del propio Vargas Llosa, como es contribuir al estudio y difusión de la literatura contemporánea, fomentar el debate sobre temas relacionados con la cultura, promocionar a nuevas generaciones de escritores y acercar creadores, críticos, pensadores y otros protagonistas de nuestra vida cultural. En 2014, detalló, creó el que se ha convertido en su evento «insigne» como la Bienal, un «gran festival literario» donde los mayores exponentes de la literatura, la cultura, el arte y el pensamiento español se reúnen para debatir los asuntos que más interesan del «vertiginoso y cambiante» mundo actual.

Clausura

Durante la clausura, se anunciará el premio a la mejor novela publicada en español en los dos últimos años, dotado con 100.000 dólares, que es uno de los galardones más relevantes de la literatura en nuestro idioma. Los finalistas son Gioconda Belli (Nicaragua) por ‘Un silencio lleno de murmullos’, Gustavo Faverón (Perú) por ‘Minimosca’, Ignacio Martínez de Pisón (España) por ‘Castillos de fuego’, Pola Oloixarac (Argentina) por ‘Bad hombre’, Sergio Ramírez (Nicaragua) por ‘El caballo dorado’ y David Uclés (España) por ‘La península de las casas vacías’.