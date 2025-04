«La bicicleta es el medio de transporte del futuro»

Rocío Romero Badajoz Domingo, 29 de septiembre 2024, 22:13 | Actualizado 22:21h. Comenta Compartir

Juan Francisco Fernández Morgado (Badajoz, 62 años) no se pierde una edición del Día de la Bicicleta por reivindicación. «Entiendo que la bicicleta es el ... transporte del futuro: ecológico y no contaminante. En una ciudad como Badajoz, tan plana, es ideal. Me gustaría que la gente cogiera menos el coche y más la bici».

Este profesor de Arte vive a caballo entre Badajoz y Madrid dice que la capital pacense está construyendo los nuevos carriles mejor que Madrid, dado que aquí están separados de los vehículos para dar más seguridad a ciclistas y conductores. Usa un vehículo de los años 40 con sillín de piel, que dirige con guantes del mismo material y tocado por un canotier. «La gente me pregunta si me he vestido hoy especial, pero me visto así todos los días», sonríe bajo un característico bigote. Noticias relacionadas Badajoz 3.000 pacenses se suben a la bici en un domingo de sol radiante Así ha sido el Día de la Bicicleta en Badajoz, en imágenes No es el único amante de las bicis vintage que acudió ayer. Jesús Lozano va todos los años, pero este inaugura un sidecar que ha fabricado él mismo para ir con su hijo Liam, de dos años, y su sobrino. «Lo he hecho desde cero», explica montado sobre una BH de los 80. Le gusta comprar velocípedos antiguos, restaurarlos y quedárselos. «El año que viene seguramente repita con sidecar si el niño aún puede ir montado en él», añade este vecino de Gévora. Entre familias y pandillas, algunos llamaron la atención, como el ciclista que hizo el recorrido completo con su perro. Los dos iban sincronizados, al mismo ritmo durante todo el recorrido. El alcalde, Ignacio Gragera, se ha sumado este domingo al paseo, ha agradecido el trabajo de todos los que han hecho posible esta jornada y ha recordado la apuesta del Ayuntamiento por extender los carriles bici. El Día de la Bicicleta, organizado por la Fundación Municipal de Deportes (FMD) y Carrefour con la colaboración de HOY y otras empresas locales, ha reunido este domingo a unos 3.000 pacenses. Desde las diez y media de la mañana y durante unos 60 minutos, han recorrido la distancia entre el centro comercial de la carretera de Valverde y el de la Granadilla. Muchas familias con niños y pandillas de amigos han sido fieles a una nueva edición, que ha coincidido con un domingo de temperaturas agradables. La jornada se ha alargado en la meta, donde ha tenido lugar el sorteo de doce bicicletas y otros regalos cedidos por patrocinadores en una fiesta que se ha prolongado hasta el mediodía.

