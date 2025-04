Las bibliotecas callejeras de Badajoz buscan mecenas

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 7 de agosto 2022, 07:48 Comenta Compartir

Si se colocan 50 libros en la biblioteca callejera del Paseo de San Francisco a las 10.00 horas, por la tarde habrá apenas una docena. Lamentablemente no sólo son los lectores los que se lanzan sobre estos refugios con historias de Julio Verne o Vázquez Montalbán, también los ladrones.

Las bibliotecas callejeras llevan cuatro meses instaladas en Badajoz y la idea enamora a los vecinos, pero sobrevive salvando muchos obstáculos. Además de los actos vandálicos que se dieron al principio, el robo de libros se ha convertido en una práctica habitual, especialmente en la instalada en el Paseo de San Francisco. Ante esto los organizadores de la iniciativa piden 'mecenas' para estas bibliotecas, lectores que no adquieran los textos robados y vecinos dispuesto a ayudar.

«Pedimos a los vecinos que no compren libros robados por la calle para que deben de llevárselos» carlos díaz Promotor de las bibliotecas

Badajoz cuenta con cinco bibliotecas desde finales del mes de abril. Se instalaron en el Paseo de San Francisco, los dos parques del río, el parque de San Fernando y la plaza de las Américas. La iniciativa parte de Carlos Díaz, dueño de la churrería y la librería benéfica aAaaa, en la calle Moreno Zancudo. Este vecino contó con el apoyo de la plataforma SOS Casco Antiguo y la concejalía de Cultura. Las casetas instaladas fueron financiadas por la Fundación CB.

¿Y los libros de dónde salen? Desde hace años Díaz recibe donaciones de textos en su biblioteca benéfica y se ha comprometido a dotar de fondos estas casetas durante unos meses. Sin embargo, también piden que sean los propios lectores los que compartan sus libros o realicen intercambios, como se hace en otras ciudades en las que se han puesto en marcha iniciativas similares.

El sistema de funcionamiento es sencillo. En cada caseta hay libros que están para que cualquiera pueda leerlos, sin coste alguno ni hacer ningún trámite. Los libros, que han sido todos cedidos por Díaz, se pueden coger y devolver en el mismo día, coger y no devolverlo, dejarlo en otra caseta o intercambiarlo con otros que se tengan en casa.

Todo podría funcionar con normalidad, si no fuese por los robos. Este problema afecta especialmente a la biblioteca de San Francisco. «La rellenamos y en horas está vacía», se lamenta el responsable de aAaaa.

Los que se llevan los libros son personas que suelen andar por el centro pidiendo dinero. Desde hace meses en lugar de solicitar colaboración, venden los libros por uno o dos euros. Los responsables de las bibliotecas gratuitas piden a los vecinos que no les compren los textos para que dejen de llevárselos. «Hay compradores que ni siquiera quieren los libros, lo único que buscan es que la persona que se los ofrece les deje en paz. A veces le dan el dinero y luego dejan el libro en la calle. Es una pena», se lamenta Díaz.

«Me parece de las iniciativas más bonitas que ha habido en Badajoz en los últimos años y tenemos que apoyarla» Ramón Riego Lector

Por esa razón este vecino pide colaboración, que no se compren libros, que no se roben, que se aporten textos propios como donación e incluso que se pongan en contacto con los promotores de la idea si quieren ayudarles.

Las casetas ya sufrieron un revés nada más ser instaladas en abril. El primer fin de semana robaron las tapas que las protegían del agua e incluso se llevaron libros para quemarlos. Desde entonces los vándalos las han dejado tranquilas, pero los robos están limitando su actividad, especialmente en el tiempo.

Los lectores lo han notado. «Me encanta la idea, pero es verdad que suele haber pocos libros en San Francisco y me han ofrecido comprar libros en Ronda del Pilar, que supuse que eran estos. Pero esto merece la pena. A mí me gusta ir a la Alcazaba y mirar la de allí, a veces me llevo algo, pero lo devuelvo. Muchas veces son libros que ya he leído, como alguno de Verne, pero me gusta volver a verlo». Es el testimonio de Ramón Riego, vecino del centro, uno de los enamorados de estas bibliotecas.

Las casetas también son muy populares entre los niños, que suelen pasar un rato investigando antes de elegir. Es el caso de Pablo, de 8 años. «A él le entretiene muchísimo. Le dejo llevarse el libro, pero tiene que devolverlo y hemos traído cuentos que teníamos repetidos e incluso hemos visto como los leen otros niños y hace ilusión», cuenta su madre, María del Mar Santos.

Comenta Reporta un error