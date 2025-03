Las bibliotecas callejeras de Badajoz triunfan a pesar de los ataques vandálicos

Una cola de niños en el Paseo de San Francisco para escoger un libro que leer, adultos interrumpiendo su paseo por el río para llevarse ... una lectura y adolescentes sentados en la Alcazaba con poesías en las manos. Ha ocurrido este fin de semana en Badajoz. Ha sido gracias a las cinco bibliotecas callejeras que, a pesar de los ataques vandálicos, han sido un éxito.

Las bibliotecas se abrieron el jueves pasado en San Francisco, la Alcazaba, los parques del río de ambas orillas, el parque de San Fernando y la plaza de las Américas. Solo la última caseta de libros sigue intacta. El resto han sufrido ataques y robos. Han tenido que retirar las puertas de cuatro de las cinco instalaciones por los daños que han sufrido. Los barrenderos también han encontrado libros rotos e incluso se ha detectado a personas vendiendo algunos de estos ejemplares gratuitos.

A pesar de todo, los promotores califican el proyecto como un éxito. «A pesar de los metepatas, estoy muy satisfecho», asegura Carlos Díaz, de la churrería a A a a a, de cuya biblioteca solidaria surgió este proyecto. Díaz explica que, a pesar de los ataques, la mayor parte de las reacciones han sido positivas. Muchos pacenses han aprovechado las casetas con libros e incluso han llevado sus propios ejemplares para colaborar con la iniciativa.

En las redes sociales ha habido muchos mensajes de vecinos que daban las gracias tras llevarse un libro prestado o que dejaban sus lecturas favoritas en estas casetas para compartirlas con otros lectores.

Carlos Díaz, y otros voluntarios, han estado todo el fin de semana reponiendo libros en las casetas, en total más de 300. «Y me encontraba a la gente y me daba las gracias porque iba a buscar algo que leer», explica Díaz que cree que la situación se irá normalizando tras la novedad, pero que las bibliotecas callejeras han llegado para quedarse.

En cuanto a los daños, por el momento no se van a reparar porque no se esperan lluvias y las puertas de metacrilato no son necesarias. Las estructuras de madera están bien tras los ataques, aunque no descartan sustituir las casetas en el futuro si el material no resiste.

La iniciativa, que ha tenido mucho éxito en otras ciudades españolas, ha arrancado con cinco bibliotecas aunque el objetivo es que la red vaya creciendo. Para ponerlas en marcha han contado con el patrocinio de la Fundación CB y la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz.