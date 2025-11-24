Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»

Belén Santos se ha enfrentado a muchas entrevistas en su vida porque se trata de una pacense imparable: atleta, ciclista, voluntaria para ayudar a ... mujeres con cáncer y la limpiadora más conocida de la plantilla de FCC en Badajoz por su carisma. Pero este lunes da un testimonio que nunca pensó que le tocaría. Ha sido víctima de una agresión sexual y quiere contarlo para concienciar a los vecinos.

El suceso tuvo lugar el jueves 13 de noviembre. Belén Santos, de 58 años, estaba limpiando en la zona del arroyo Calamón, cerca del cruce con el Rivillas. «La primera vez que lo vi se acercó a pedirme dinero y le dije que no», cuenta esta trabajadora. «Seguí trabajando y él estaba merodeando, me estaba siguiendo, lo había visto varias veces siguiéndome, pero nunca pensé que me fuese a hacer nada».

La empleada de FCC estaba recogiendo las herramientas en las traseras del centro de salud Ciudad Jardín cuando fue atacada. «Me cogió por detrás y yo no sabía quién era. Me quedé paralizada unos segundos y él me manoseó los pechos y por todas partes, me besó la boca y me subía para llevarme a su pene».

«Pensé: Yo tengo que salir de aquí o este tío me viola. Yo hago crossfit y hay un movimiento de entrenamiento, de esquí. El me tenía agarrada con un gancho y tuvo que empujar seis veces hasta que se cayó, salí corriendo y me subí al coche. Me fui tan rápido que derrapé», recuerda Belén, maratoniana que ha sido subcampeona de Extremadura de maratón.

Ampliar Belén Santos en la zona donde fue atacada cuando trabajaba. J. V. Arnelas

Sin embargo, cuando Belén ya se estaba alejando del lugar del ataque, decidió volver. «Pensé, este mañana puede atacar a otra y volví con el coche, aparqué y le hice dos fotos y dos vídeos. Él se reía».

Agresión en el Calamón

Tras el ataque, cuenta esta mujer, se quedó bloqueada y solo se lo contó a su madre y a un amigo, pero al día siguiente se animó a explicárselo a su jefe, al que agradece su apoyo desde el principio. Él la animó a ir a la policía y un compañero la ha acompañado en todo el proceso.

El caso ha sido atendido por la UFAM (la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer) de la Policía Nacional. Belén explica que han sido muy eficaces y agradece el apoyo que le han dado.

El agresor fue detenido, finalmente, el pasado viernes y el sábado pasó a disposición judicial. Se ha determinado su ingreso en prisión. «Desde que se que está dentro estoy más tranquila».

Belén Santos ha decidido contar su caso porque quiere avisar a los vecinos. «Yo nunca pensé que me pasaría pero ocurre y me ha ayudado el deporte, que estoy fuerte, aunque si es un hombre más grande me hubiese violado». Pide que las mujeres tengan cuidado y caminen, tanto a primera hora como por la noche, por zonas iluminadas. «Cuando me ocurrió vi que no había nadie, sabía que estaba sola».

«Hay que denunciar»

Diez días después de los hechos esta trabajadora se va recuperando poco a poco, agradece el apoyo de su empresa y de la policía, también de la fiscal que le dijo que es una mujer muy valiente. «Hay que denunciar, cuando ocurren cosas así, hay que poner una denuncia porque sino ese hombre se lo hubiese hecho a otra».

En estos momento tan complicados se refugia en una de sus señas de identidad, el deporte. «He ido a hacer bici y me ayuda, yo prefiero las cosas naturales. También he tocado las castañuelas (otra de sus aficiones es el flamenco). Y a seguir adelante, que yo soy así», concluye.