Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»

Belén Santos en la zona donde fue atacada cuando trabajaba. JOSÉ VICENTE ARNELAS

La conocida atleta estaba realizando su labor para FCC en el arroyo Calamón y fue atacada por un hombre que ya ha ingresado en prisión

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:02

Belén Santos se ha enfrentado a muchas entrevistas en su vida porque se trata de una pacense imparable: atleta, ciclista, voluntaria para ayudar a ... mujeres con cáncer y la limpiadora más conocida de la plantilla de FCC en Badajoz por su carisma. Pero este lunes da un testimonio que nunca pensó que le tocaría. Ha sido víctima de una agresión sexual y quiere contarlo para concienciar a los vecinos.

