«He bebido del Guadiana y dormido en la orilla mientras comían los burros»

Antonio Pinto ha envejecido a la vez que el Guadiana, que también se ha echado años encima, dice, a fuerza de ser depósito de basuras y vivero de plantas invasoras. Es de una generación que puede presumir de haber bebido del río. «De eso no hace tanto ¿eh?, aún en los sesenta se podía beber porque el agua estaba cristalina. Ahora la pruebas y revientas como un sapo». Se ha bañado, disfrutado de sus chiringuitos y dormido en sus orillas. Desde hace 47 años es vecino de La Cañada, ese barrio que ha pasado de estar en medio de un Guadiana asalvajado a tener delante el mejor parque de la ciudad.

Jubilado desde los 63 años, a sus 78 su entretenimiento diario son las cuatro o cinco horas que pasa al lado del Guadiana. Lo prefiere, dice, a estar en casa viendo la televisión que es lo que le gusta a su mujer. Le sirve de cuartelillo el perro de uno de sus nietos, con el que se da sus caminatas hacia el azud, su camino preferido porque –cuenta– que, salvo los domingos que hay mucha gente, puede andar sin mascarilla, a la que no se ha acostumbrado por mucha pandemia que llevemos encima.

«Hacemos corrillo los jubilados o charlo con los de 30 años, que no tienen prisa porque no dan palo al agua»

«Tengo un amigo que ha esto en Alemania y me ha dicho que nunca ha visto un parque así allí»

Antonio es el segundo de diez hermanos y eso irremediablemente le obligó a ponerse a trabajar desde bien chico. Empezó con nueve años recogiendo algodón en las fincas del Rincón de Caya. «Ahora ya no se planta, pero entonces el 90% del barrio y del Gurugú vivíamos de eso», recuerda.

Después, prosigue « fui burriquero, llevando la arena y la grava a las obras. Entonces no había maquinaria, cargaban los burros. Y como no había dinero para comprarles pienso, me los llevaba a las orillas del Guadiana a comer grama y lo que pillaran y yo mientras me dormía».

El campo fue, al inicio, su medio de vida. Cogiendo tomates en Pueblonuevo conoció a la que es su mujer y con la que lleva casado 52 años. «El colegio lo pisé de noche. Antes había escuelas para los que como yo nos teníamos que poner a trabajar y así conseguí terminar los estudios primarios».

Con 18 años emigró a Barcelona y aprendió el oficio de albañil y del andamio no se bajó hasta su jubilación, pese a que tuvo sustos importantes como cuando se cayó de un tercero levantando los bloques de la calle Canarias.

Ampliar A Antonio le encanta dar sus paseos y pararse a charlar. Pakopí

Ahora tiene todo el tiempo del mundo, tanto –dice– que ha encontrado en el Guadiana el aliciente para no tener la sensación de ver pasar la vida en un sillón. «Saco al perro por el Guadiana», responde si se le pregunta qué hace desde que se jubiló. El animal, un pastor belga malinois de uno de sus tres nietos, le facilita entablar conversación, que es lo que le gusta. «Hablo con unos y con otros y se me va el tiempo. Nos juntamos un corrillo de jubilados porque ninguno tenemos prisa o charlo con los de 30 años, que no han dado un palo al agua en su vida y que tampoco miran la hora».

La alternativa a sus paseos con el perro, al aire libre, viendo pájaros y arreglando el mundo desde un banco, es la televisión. «En mi casa mi mujer está todo el día viendo Tele5 y a mí no me gusta, prefiero irme al parque. Me pasa que el día que no voy me pongo hasta malo porque no tengo con quien charlar».

El Guadiana de hoy no es el que él disfrutó de joven, tanto que sus nietos no le creen cuando les dice que se comía los peces que pescaba en el río. A cambio, presume del parque que tiene a tres minutos de su casa. «Tengo un amigo que ha estado en Alemania y me ha dicho que no ha visto nunca un parque así allí».

