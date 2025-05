Batallas de gallos, la moda de pelearse con rimas

Lo llaman batallas de gallos, aunque no se vea ningún animal en ellas. En realidad se trata de una competición donde los jóvenes improvisan canciones ... de rap, muchas veces para atacar a su oponente.

Se trata de una variedad de música urbana que se está convirtiendo en muy popular y que ya ha llegado a Badajoz

Este jueves, la agilidad mental de los participantes impregnó el El Hospital durante 90 minutos. Participaron seis 'freestylers' (así se llama a estos jóvenes que improvisan rimas) de entre los más conocidos de la región. La jornada la amenizó un DJ, encargado de acompañar con música las rimas.

Estos enfrentamientos dialécticos, que cada vez acaparan una mayor audiencia, son una forma de expresión artística que caracteriza a las nuevas generaciones. En ellas, los músicos denuncian injusticias, resaltan problemas sociales, o simplemente atacan a sus oponentes.

En estos campeonatos, dos o más participantes improvisan sus rimas al son de una base rítmica. En sus letras el ingenio y la agilidad mental son básicos para atacar a sus rivales, y suelen introducir temas de actualidad. En ellas es indispensable mantener el ritmo y la métrica.

Jade, uno de los participantes, que cuenta con cuatro años de experiencia, considera la improvisación como «una forma de expresión que le ayuda a liberar sus frustraciones». «Me ayuda a sacar mi rabia de una forma diferente», afirma el joven que participa por segundo año consecutivo en esta liga.

En este tipo de 'batallas', la función del público es esencial, pues una de las variables que deciden quién es el ganador es el concursante que es más aplaudido.

Las comunidades de seguidores que generan las batallas de gallos son cada vez mayores y Badajoz se consolida como una de las localidades en las que este tipo de competiciones no deja de crecer.

«Antes, los chicos se reunían en parques y otros sitios de la ciudad, y nos surgió la idea de hacer que ese arte callejero acabase en un escenario. Lo único que hemos intentado ha sido profesionalizar lo que hacían», afirma Raúl Velasco, director de The Survival League, la empresa organizadora.

Esta liga se creó con los ocho mejores 'freestylers' de la región. Y debido al buen recibimiento que tenían los torneos, han creado una segunda división. «Llevamos tres años trabajando con la liga, hasta el punto de que hemos incorporado una segunda división porque hay muchos chicos que querían entrar»», añade Velasco. Precisamente, el duelo que El Hospital acogió pertenece a esta categoría.

La competción se dividió en tres etapas: cuartos de final, semifinal y final. «En las fases, introducimos palabras o imágenes con las que los chicos tienen que improvisar. Este sistema hace que a los participantes y al público se les haga más ameno y dinámico el concurso», confirma. Para las inscripciones no fue necesario tener la mayoría de edad. Es por ello que las candidaturas fueron bastante variadas.

Participantes

El director de la liga afirma que «faltan chicas y le gustaría que hubiese más para que haya una mayor variedad».

La elección de los participantes la realiza un experto en batallas de gallos a nivel nacional. El proceso comienza con un vídeo que los candidatos mandan donde muestran sus habilidades.

Los dos ganadores subirán a primera división. «Le ofrecemos un mínimo de catorce jornadas el año que viene, en las que van compitiendo y tienen un sueldo garantizado. Además, existe la opción de que surjan más torneos en la próxima liga», aclara Velasco.

«Es una pena que tengamos que salir fuera de Extremadura y buscarnos la vida porque aquí no hay eventos suficientes. Las batallas de gallos son muy demandadas por la gente joven, pero aquí no pensamos en temas culturales para los jóvenes. No se concibe que tengan una alternativa de ocio más allá de hacer botellón», lamenta Velasco.