El barrio de Santa Clara pide al Ayuntamiento de Badajoz que elimine las ratas

María Isabel Hidalgo Badajoz Miércoles, 23 de agosto 2023, 21:12 Comenta Compartir

A sus más de 80 años Josefa Sanabria asegura que nunca ha visto su barrio tan mal como está ahora. «Es lamentable, yo no he ... conocido este estado de dejadez, no podemos poner un pie en la calle, las ratas campan a sus anchas, se meten en las casas y está todo lleno de bichos», afirma desesperada.

Este problema no es nuevo para los vecinos de Santa Clara y Cerro de Reyes que conviven con estos animales desde hace años, cuando tras la riada de 1993 tiraron las casas de Santa Clara y Calamón. «Esto afecta a la parte más antigua, que son las viviendas que están junto al río Calamón. Allí se quejan los vecinos de la presencia de ratas y otros bichos», comenta el presidente de la asociación de vecinos de Cerro de Reyes, Manuel Flores. En el barrio creen que la causa de esta plaga tiene su origen en la suciedad que acumula la zona. Esto, unido a los pastos, la maleza del terreno, la basura y las altas temperaturas hacen que acudan todo tipo de bichos. «Yo vivo con esto desde que tengo uso de razón. Mi casa está llena de trampas para ratas y vivimos con todas las puertas cerradas, porque en cualquier descuido se cuela un roedor, aunque lo último ha sido una culebra», cuenta Sergio García, el propietario de Ultramarinos Santa Clara, que añade que es habitual estar sentado en la calle y ver a las ratas pasar. Ante esta situación los vecinos reclaman una solución al Ayuntamiento. «Hace tiempo vinieron a fumigar la zona, pero eso resolvió la situación durante unas semanas. Pero la dejadez y el abandono hacen que la plaga vuelva a extenderse», apunta Flores. Da igual que sea verano o invierno, en este barrio conviven con los roedores durante todo el año, aunque el calor provoca que a las ratas se sumen culebras, lagartijas o cucarachas. «Me gusta salir todas la noches a la calle a tomar el fresco, pero desde hace unos días no lo hago, no se está a gusto porque las cucarachas andan alrededor», explica Francisco Gómez. Muerden los cables Más allá de lo desagradable que es convivir con estos animales, los vecinos tienen que enfrentarse a los desperfectos que ocasionan, pues aseguran que los roedores terminan con todo. «El otro día entró una rata en casa de mi vecina y le ha roto la secadora. Ha mordido todos los cables y ahora no le funciona. A mí me han entrado en la tienda... Es un infierno», subraya García. La asociación de vecinos asegura que a lo largo de las distintas legislaturas han informado al Consistorio del problema y han reclamado una solución. No solo por parte de la asociación sino también los vecinos a título individual. «Todos pagamos por los mismos servicios y no tenemos soluciones ante un problema tan importante como este, porque la ciudad tiene que estar limpia en todos sus barrios, no solo en los que se encuentran en el centro», señala el presidente vecinal. A él, como al resto de personas que viven en el barrio, le preocupan las condiciones de higiene en las que se encuentra, ya que las ratas son un foco de infecciones. «Los servicios de limpieza pasan y barren las calles, pero hay muchos terrenos vacíos que sirven de vertedero y el Ayuntamiento es quién tiene que buscar una solución». Por eso, Flores pide que sea esta institución quién tome cartas en el asunto y lleve a cabo los servicios de mantenimiento necesarios para que las calles estén en condiciones óptimas. Esta dejadez va más allá y llega a otras partes del barrio como los parques. «El de Juan Ramón Jiménez fue construido en 2011, luego lo desmanteló el propio Ayuntamiento, pero aún están los restos del suelo de caucho tirados allí», apunta Flores. El Consistorio, por su parte, señala que en las últimas semanas no han recibido ningún aviso por parte de los vecinos que les informe del problema. Además, destacan que ya han intervenido en el barrio en otras ocasiones, la última fue en los meses de junio y julio cuando se llevaron a cabo tareas de desratización en la zona del río Calamón y alrededores.

