CON LA BARRA DE HIELO AL PLENO

Allá va, con la barra de hielo cargada al hombro. Llega a la puerta de la Plaza de Toros o el campo de fútbol, «¡dejen paso, por favor, que mancho, paso, pasooo!», y educadamente el personal le cede la vez, raudo como va, con su gorrilla visera y su mandilito, secándose el sudor con una servilleta de La Casona o del bar del 'macha' Pepe Durán 'La Fenetre', ante el recelo de los porteros que no saben si llevará el hielo a la barra del bar o al vestuario del torero Antonio Ferrera... Pero cá, si esto es el ayuntamiento, cómo va a pedir paso y colarse sin pagar hasta la segunda planta del Palacio municipal, hasta el salón de plenos o el mismísimo despacho de la medio alcaldía (dos años para ti, dos para mí y uno para el Domund, como se decía en la sacristía del viejo y malo chiste machista). En fin, que allí se ha plantado el mozo repartidor sin que se sepa cómo, se sabe que ha entrado pero se ignora cuándo y cómo va a salir. Quiere refrescarle el gañote (¿gañote?) al personal y por otra parte evitar que se lo lleven calentito (asesores, contratados parciales, permanencia en la concejalía, quítate tu que ahora me toca a mí, todo es bueno para este convento). Los fijos de la empresa (los funcionarios municipales de la plantilla, con sus oposiciones y sus trienios acumulados, los pocos que van quedando y que no entraron por la puerta de atrás) miran el tropel que se sucede ante el despacho del medio alcalde, ante el salón de plenos, ante la sala de las Juntas de Gobierno, pero vamos a ver, ¿esto qué es lo que es? Señor, ¡qué cruz la mía!