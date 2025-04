El barítono norteamericano Dylan Glenn ofrece hoy un recital en Badajoz

R. H. Miércoles, 3 de abril 2024, 12:47 Comenta Compartir

El barítono norteamericano Dylan Glenn ofrecerá un recital el 3 de abril en el salón noble de la Diputación de Badajoz a las 20,30 horas, acompañado por el pianista Rubén Castelló.

Este concierto forma parte de la programación del XXIV Ciclo 'Hojas de Álbum' que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Glenn interpretará un programa variado compuesto por canciones de Beethoven, Poulenc o Quilter, así como fragmentos de una ópera de Kurt Weill y música española de Emiliana Zubeldía y de la zarzuela 'La tempranica' de Gerónimo Giménez. Un repertorio con el que el joven barítono demostrará su talento y versatilidad, según indica en nota de prensa la Filarmónica.

Dylan Glenn ganó ex aequo el primer premio del XXVI Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes 'Pedro Bote' con el violinista Alexis Hatch Martínez (EE. UU.) y el saxofonista Manuel Mondéjar Amat (Alicante).

El barítono cuenta también con otros galardones, y es el ganador del Concurso Internacional Lotte Lenya 2020, del Primer Premio en las Audiciones Nacionales de Estudiantes 2022, del Premio Boris Goldovsky de Ópera y del Premio Irving Bushman Memorial del Instituto de Música de Cleveland. Además, fue nombrado 'Cantante Masculino del Año' en el Concurso de Jóvenes Artistas en Voz.

La pasada temporada interpretó el rol de Conde en 'Le nozze di Figaro' de Mozart con la Ópera Estatal de Florida y Don Vidal Hernando en la zarzuela 'Luisa Fernanda' de Torroba. Anteriormente ha hecho el papel de Papageno en 'Die Zauberflöte', una interpretación completa del Dichterliebe de Schumann con la pianista Rebecca Edmiston, y ha hecho apariciones como el Dr. Rappaccini en 'La hija de Rappaccini' de Catán, entre otros papeles en diferentes óperas.

Programa

Salvo la obra 'An die ferne Geliebte' ('A la amada lejana'), el único ciclo de canciones que compuso Beethoven y que data de 1816, el resto de las obras que ofrecerá Dylan Glenn fueron escritas en la primera mitad del siglo XX, como la cantata profana 'Le bal masque' compuesta por Francis Poulenc en 1932.

Del compositor británico Roger Cuthbert Quilter ha incluido de la colección de canciones que creó inspiradas en los textos de William Shakespeare, '5 Shakespeare Songs', la canción 'Go, Lovely Rose'.

El público del Ciclo 'Hojas de Álbum' también podrá escuchar tres piezas del compositor alemán Kurt Weill, las canciones 'Complainte de la Seine', 'Love Song' del musical 'Love Life' y 'Wouldn't You Like to Be on Broadway'. Esta última pertenece a la ópera 'Street Scene' que compuso en su etapa norteamericana.

El programa se completará con una selección de seis melodías populares españolas de la pianista y compositora Emiliana Zubeldía y con 'El Zapateado' de la zarzuela 'La tempranica' de Gerónimo Giménez y Bellido, director de orquesta y compositor sevillano con una larga lista de títulos de zarzuelas, entre ellas 'La boda de Luis Alonso' o 'El barbero de Sevilla'.

