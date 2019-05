Paseando por mi barrio, por Badajoz, cada vez me sorprendo con una nueva barbería o peluquería. Y la pregunta que me asalta siempre es si lograrán sobrevivir todas a pesar de que las barbas están de moda. Así que cuando hace unas semanas fui a mi peluquero, José Luis, en el Altozano, le planteé mis dudas. Él me dijo que sí que podían vivir todos para una población como Badajoz, pero que estaba suponiendo bajar el listón de calidad. Con tres academias de peluquería en Badajoz, a una media de 30 alumnos, son 90 por año. Muchos de ellos se lanzan a abrir su barbería o peluquería, algunos con precios low cost. El otro día -me decía- vino un señor de un pueblo cercano al que le había hecho un estropicio. Resulta que el peluquero, un chico joven, era antes panadero y decidió cambiarse aprovechando la moda de las barberías, pero su formación había sido incompleta y el resultado saltaba a la vista.

También me decía mi peluquero que no todo el mundo tiene que estudiar una carrera, que lo que tiene que haber son buenos profesionales en el ramo de la construcción, de la mecánica, de la electricidad, de la peluquería. Y que lo que había que hacer era potenciar y prestigiar la formación profesional, con un buen profesorado y bien remunerado.

Es curioso estudiar los negocios que se ponen de moda en Badajoz. Hemos visto en los últimos años colchonerías, fruterías, tiendas de cigarros electrónicos, salones de uñas, muchas de las cuales abrieron y cerraron pasado poco tiempo. Y ahora las barberías y peluquerías. Yo pienso que son demasiadas y ya he visto cerrar alguna en mi barrio -el centro-, pero estamos en un mercado libre y los clientes irán decidiendo el futuro de los nuevos negocios.