El SES baraja como «posibilidad más viable» que el centro de salud Los Pinos se mude a los juzgados Los juzgados de Badajoz, en la avenida de Colón. EUROPA PRESS Lunes, 14 enero 2019, 13:43

El Servicio Extremeño de Salud (SES) baraja como «posibilidad más viable y factible» trasladar a los actuales juzgados situados en la avenida de Colón el centro de salud Zona Centro Los Pinos de la ciudad de Badajoz, donde podría permanecer este espacio sanitario hasta que se cuente con una ubicación definitiva.

Así lo ha anunciado el gerente del Área de Salud de Badajoz, Dámaso Villa, en una rueda de prensa en la que ha informado sobre las alternativas al centro de salud Zona Centro de la capital pacense, con grietas y problemas en sus cimientos aunque, según ha explicado, «monitorizado por una empresa que considera que el inmueble es seguro y no hay ningún problema inmediato».

En su intervención, Villa ha explicado que a primera hora de este lunes, día 14, ha hablado con los trabajadores de Los Pinos, quienes les han trasladado que quieren permanecer trabajando en el mismo y evitar dos traslados e incluso han pedido su arreglo para volver a desarrollar su labor en el mismo.

Al respecto, ha concretado que el SES se plantea actualmente dos opciones «fundamentalmente», la primera de las cuales pasaría por trasladar el centro de salud al edificio de los juzgados, situado dentro de la zona de salud y que quedará vacío en un periodo de tiempo que oscila entre los seis meses y el año una vez concluyan las obras en la Ciudad de la Justicia en la Ronda Norte, en cuya finalización «parece ser que hay un problema que ha generado un cierto retraso».

Un céntrico edificio de la Administración central en relación al cual ha detallado que es planteable que pueda pasar a la autonómica en aras de que en el mismo se pudiera instalar el citado centro de salud, aunque en todo caso se debería esperar a que esté vacío más remodelarlo por una cuantía que ha cifrado en unos 2 millones de euros, de manera que su traslado se podría prolongar un periodo de tiempo mínimo de dos años y medio.

Un edificio nuevo

La segunda de las soluciones que baraja el SES, ha abundado Villa, «sería hacerlo enteramente nuevo», para lo cual la Consejería de Sanidad ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz un local, terreno o espacio físico y ha agregado que «parece ser que verbalmente se ha transmitido que era complejo, aunque todavía no se ha dicho que no definitivamente».

De esta manera y con arreglo a ese local el SES tomaría una u otra decisión, ha reconocido Villa, para quien «la solución definitiva del edificio de los juzgados va a tardar aunque todo está abocado a que se vayan seguro, dado que encontrar un local o no tampoco parece fácil», razón por la cual ha reconocido que el traslado a los juzgados es una posibilidad alta que consideran factible.

Así, ha incidido en que ahora mismo quizás sea la posibilidad más viable la de los juzgados salvo que el ayuntamiento facilitara un terreno dentro del área, aunque en un principio han dicho que es complicado.

Dámaso Villa ha agregado que han estado viendo el edificio de los juzgados que, en una primera vista de los técnicos, «está bien, correcto, bien emplazado y con facilidad en hacer las remodelaciones consiguientes para centro de salud», al tiempo que ha expuesto que sobraría mucho espacio al tener aproximadamente 8.000 metros cuadrados y necesitar el SES del orden de 2.000 o 2.500 metros cuadrados para el centro de salud y el Centro de Atención a las Drogodependencias (Ceder).

Del mismo modo, ha sumado que se debe hablar con el Ministerio de Justicia para que lo ceda a la Junta de Extremadura y ha comentado que aparentemente las conversaciones hasta ahora van bien y es una cuestión «viable pero no cerrada ni definitivamente decidida, por lo que el planteamiento va hacia que sí pero hasta que no tengan el ok definitivo no lo sabrán seguro».

El Hospital Provincial, descartado

Sobre el actual Centro de Salud 'Los Pinos', ha explicado que «es una posibilidad muy pequeña» que sea arreglado para continuar con su actual función, entre otros asuntos porque tiene problemas de espacio y carece de Rehabilitación, Salud Bucodental o sala de juntas.

Por último y en relación al traslado de 'Los Pinos' al Hospital Provincial, donde estuvo ubicado anteriormente, Villa lo ha descartado dado que, entre otras cuestiones, ya se han realizado cambios en la zona que antes albergaba el centro de salud.