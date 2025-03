Un bar de Badajoz denuncia que la instalación de un andamio le impide abrir

Un andamio instalado para reparar la facha de un edificio ubicado en la avenida Ricardo Carapeto se ha convertido en polémica. La estructura se ha ... colocado para evitar que los escombros caigan a la acera. Su finalidad la cumple a la perfección pero ha originado un problema en la cafetería Gran Vía, impide instalar sus veladores en la calle y, por lo tanto, pierde clientes e ingresos.

Claudio Guerra, responsable de la cafetería, asegura que desconocía que iban a colocar el andamio en su puerta. «A mí nadie me había dicho que iban a montar una estructura justo delante de mi local». Según confiesa, «el presidente de la comunidad hace un mes anunció que iba a hacer trabajos verticales consistentes en pintar la fachada del edificio».

Guerra entendió que no iban a afectar en nada a su negocio. Sin embargo, cuando fue a trabajar el martes pasado, encontró allí el andamio. «Al preguntar a los trabajadores me dijeron que iban a arreglar grietas y todo lo demás».

Esto es un problema para su cafetería, ya que al no poder poner veladores, no le merece la pena abrir. «Se puede hacer, pero estando en verano y con las temperaturas altas nadie se va a querer sentar dentro. Poder abrir puedo, pero los beneficios no son los mismos que, por ejemplo, el año pasado», afirma.

Por su parte, el presidente de la comunidad no ha querido pronunciarse al respecto.

Un mes de obras

Serafín Felipe Guerra, regente del bar La Terraza, que se encuentra enfrente del edificio y de la cafetería afectada, asegura que las obras durarán un mes.

Durante este tiempo se mantendrá el conflicto entre el dueño del Café Gran Vía y el presidente de la comunidad de vecinos, ya que ambos aseguran tener licencia del Ayuntamiento, uno para poner los veladores y el otro para hacer las obras.