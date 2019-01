La bandera de Badajoz, una antigua reivindicación Badajoz es la única capital de provincia sin bandera ycon ella se recuperaría un signo de identidad colectiva, lamentablemente perdido, que debe contribuir a la integración y cohesión de la població MANUEL MÁRQUEZ MARTÍN Exjefe del gabinete técino de la delegación del gobierno de Extremadura Sábado, 5 enero 2019, 00:43

Fue el día 15 de abril de 1998 cuando se solicitó, por primera vez, del Ayuntamiento de Badajoz, la recuperación de la bandera de Badajoz. Se reivindicaba y se reivindica la bandera de color carmesí correspondiente a las armas de Castilla y León, desde la fusión de ambas coronas, dado que el color del reino de León era el blanco y por consiguiente es el color del pendón que Alfonso IX concede a la Ciudad de Badajoz reconociéndole así la categoría de 'Municipio de Realengo'. El pendón era de gran tamaño y llevaba en una cara las armas de la ciudad y en la otra las del monarca que correspondía en cada época.

Fue el pendón que presidió todos los acontecimientos solemnes en nuestra ciudad desde la reconquista de Badajoz hasta la época de Fernando VII.

En un principio se consideró que dicho pendón era la bandera de la ciudad y desde luego lo era de hecho. Fue Fernando Marcos Álvarez, en su obra 'Repertorio de Fuentes Documentales para la Historia de Badajoz (1543-1700)', editada por la Diputación de Badajoz en el año 2012, quien matizó muy acertadamente que lo que hasta entonces se consideraba bandera de Badajoz, era realmente el pendón real de Alfonso IX, donado como tal y no como bandera.

Así quedaba demostrado en los siguientes documentos que aparecen insertados en su obra con los números 906, 907, 914, 294, 296 y 1303.

Añade Fernando Marcos, apoyando su tesis, que en 1631 Badajoz lucía como divisa privativa un pendón blanco blasonado con su enseña –un león rampante enfrentado a una columna– y escudo de raso bordado en sus colores heráldicos, que «nunca presidió los desfiles de los regidores cuando se desplazaban en forma de ciudad».

Como anécdota, podemos señalar que esa bandera (pendón real) fue la protagonista, según la tradición, el día del Corpus Christi del año 1384, dentro de los muchos festejos que tenían lugar en aquella fecha, estableciéndose un premio para el caballero que consiguiese dar el mayor numero de vueltas en torno a la antigua Catedral de Badajoz a caballo con el pendón en su mano derecha.

Un valiente jinete portugués que participaba, llamado Juan Páez Gago, sobrino del gobernador de Elvas, en la tercera vuelta salió al galope en dirección a Elvas con tan preciada insignia al grito «O estandarte levo…». Los caballeros españoles no tardaron en salir tras él, que consigue llegar a las murallas de Elvas, pero no pudo entrar por estar echados los puentes levadizos, pero lanza el estandarte por encima de las murallas al grito de «Morra o home, fique a fama…»

El caballero portugués es hecho prisionero y traído a Badajoz, donde fue quemado en un caldero. Posteriormente en las fiestas de Elvas se exhibía el pendón robado y en el Corpus Christi de Badajoz se llevaba en la procesión un simbólico caldero.

Pues dicho todo esto, podemos concluir que ya es hora de que nuestro estimado alcalde decida iniciar el expediente previsto en el Decreto de la Junta de Extremadura 309/2007, de 15 de octubre (DOE de 18 del mismo mes y año), por el que se regula el procedimiento de rehabilitación de los escudos y banderas de los ayuntamientos.

Se podrá aducir que hay temas mas importantes y mas urgentes, pero no es de recibo tal alegación dado que son 20 años los transcurridos para que se atienda tan vieja reivindicación que no persigue más que la recuperación de un signo de identidad colectiva, lamentablemente perdido, que debe contribuir a la integración y cohesión de la población, que por otra parte no puede llevarnos al enfrentamiento entre ciudadanos ya que la pretensión está al margen de ideologías.

Por otra parte, Badajoz es la única capital de provincia sin bandera y, por si fuera poco, las poblaciones más importantes de Extremadura disponen de ella.

En lo que concierne a la opción ya manejada por algunos de que los colores de la bandera deben ser los del CD de Badajoz, se cae por su peso y por el poco rigor histórico. Más parece un guiño a los aficionados al fútbol al que se pueda sacar ventaja electoral, con tan pobre argumento de que es el color también de los hábitos de los nazarenos de nuestra Patrona la Virgen de la Soledad.

Otro de los razonamientos para seguir manteniendo la postura de no poner en marcha el expediente para la rehabilitación de la bandera es que previamente debe existir consenso en los colores. Ese consenso naturalmente hay que trabajarlo, no puede venir del cielo y para eso se prevé la creación de un jurado seleccionador, como una opción más en el propio decreto.