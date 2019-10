Bancos donde poder sentarse

Badajoz es una ciudad actualmente para poder sentarte, pues por ejemplo delante de Puerta de Palmas hay cuatro bancos para admirar ese monumento. También desde hace tiempo hay bancos en Entrepuentes, calle Menacho y plaza de Minayo, y ahora en la recientemente remozada calle Santo Domingo. Y en la avenida Damián Téllez Lafuente, justo hasta donde empieza la carretera de Valverde, además de haberlos muy esparcidos por un sin fin más de equidistantes espacios, (ya monumento al descanso, ya homenaje al pensador, ya mirador de pájaros). En justicia señalo que muchas de esas veces que con dichos bancos me he topado de pronto, es porque mis pies se sentían cansados.

Que acaso recuerdo bancos donde dormía algún sintecho, mientras siempre me he preguntado: ¿quiénes se desvelan antes, si los indigentes que duermen a la intemperie con frío, tristeza y soledad, o los especuladores cuando por un día se desploma la bolsa? Y ahora otra duda, ¿es Badajoz una ciudad de gran hospitalidad, sólo por el detalle de que haya bancos en bastantes esquinas, supuestamente esperándoles a ellos, a los turistas?

Hay una frase muy socorrida literaria y metafóricamente, que habla del que no tiene donde caerse vivo ni muerto, a lo que yo hoy añadiría: que en Badajoz mientras paseas tienes muchos bancos donde caerte sentado, aunque si a veces el fantasma de la soledad se sienta a solas en un banco sin que nadie le tome en cuenta, en otras ocasiones atado a las patas de forja de estos monumentos al descanso, algún perro ladrará. Mas en cualquiera de estos bancos me siento yo, comprobando in situ esta suposición tan mía: que de Badajoz cuantifiqué tal número de bancos como palabras hay en esta columna, aunque filosóficamente, matemáticamente y astronómicamente sean incontables, es decir infinitos.