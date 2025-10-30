El Banco de España celebra sus 40 años en la capital pacense con una muestra
RedacciónRedacción
BADAJOZ.BADAJOZ.
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
El Banco de España celebra hoy el 40 aniversario de la inauguración de su sede en Badajoz, un emblemático edificio firmado por los arquitectos ... José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, catalogado como bien de interés histórico-artístico de la arquitectura contemporánea.
Para conmemorar la efeméride, se presentará una exposición fotográfica y documental que recorre la historia de la institución en la comunidad, desde la apertura de la primera sucursal en la ciudad, en 1880. La muestra ofrece cartas, informes, planos y fotografías del Archivo Histórico del Banco de España y estará abierta hasta el 7 de enero en horario de 8.30 a 14.00.
Al acto asistirán la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre otros.
El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, gestionado por la Junta de Extremadura, celebra en noviembre el V ciclo de conferencias ‘Otoño Arqueológico’, una iniciativa ya consolidada que vuelve a reunir a destacados especialistas nacionales e internacionales en torno a los grandes temas de la arqueología.
Tiene como objetivo acercar la investigación arqueológica al público general mediante un formato divulgativo y accesible, que fomente la curiosidad, el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico.
Se celebrará todos los miércoles de noviembre a las 19.00 horas y ofrece un recorrido por distintas etapas y enfoques.
La primera conferencia, a cargo del doctor Antoni Canals Salomó, investigador del IPHES-CERCA y profesor de la Universidad Rovira i Virgili, estará dedicada a la Sierra de Atapuerca, patrimonio universal de la evolución humana.
