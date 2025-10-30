El Banco de España celebra sus 40 años en la capital pacense con una muestra

El Banco de España celebra hoy el 40 aniversario de la inauguración de su sede en Badajoz, un emblemático edificio firmado por los arquitectos ... José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, catalogado como bien de interés histórico-artístico de la arquitectura contemporánea.

Para conmemorar la efeméride, se presentará una exposición fotográfica y documental que recorre la historia de la institución en la comunidad, desde la apertura de la primera sucursal en la ciudad, en 1880. La muestra ofrece cartas, informes, planos y fotografías del Archivo Histórico del Banco de España y estará abierta hasta el 7 de enero en horario de 8.30 a 14.00.

Al acto asistirán la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre otros.

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, gestionado por la Junta de Extremadura, celebra en noviembre el V ciclo de conferencias ‘Otoño Arqueológico’, una iniciativa ya consolidada que vuelve a reunir a destacados especialistas nacionales e internacionales en torno a los grandes temas de la arqueología.

Tiene como objetivo acercar la investigación arqueológica al público general mediante un formato divulgativo y accesible, que fomente la curiosidad, el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico.

Se celebrará todos los miércoles de noviembre a las 19.00 horas y ofrece un recorrido por distintas etapas y enfoques.

La primera conferencia, a cargo del doctor Antoni Canals Salomó, investigador del IPHES-CERCA y profesor de la Universidad Rovira i Virgili, estará dedicada a la Sierra de Atapuerca, patrimonio universal de la evolución humana.