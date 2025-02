La banca ética de Badajoz cumple 20 años mientras cambia la vida a 400 personas

Osvaldo (60 años) y Lourdes (49) han pasado buena parte de su vida en Brasil. Allí tienen un terreno en el que aspiran a construir ... un restaurante que les permita ganarse la vida. También tienen una casa a medio construir en su país de origen, pero no podrán terminarla hasta que reúnan el dinero suficiente. «El valor de lo que ganamos en España allí se multiplica por cinco. Ojalá algún día podamos regresar».

De momento sobreviven con el taller de costura que han puesto en marcha con la ayuda de Banca Ética Badajoz. El préstamo que han recibido es de 5.000 euros, no tiene intereses y han asumido el compromiso de devolverlo en cuotas mensuales. «Cuando llegamos a Badajoz fui a un banco a pedir dinero. Conocía al gerente porque yo viví aquí hace años, pero me dijo que en mi situación era imposible».

Lourdes hizo esa petición cuando estaba acogida en el Centro Hermano para transeúntes de Cáritas. Allí encontró cobijo tras un difícil año que les llevó primero a Marbella, donde Lourdes obtuvo algunos ingresos cosiendo, y después a San Sebastián, donde tuvieron que comprar una tienda de campaña que instalaban cada noche en la playa de la Concha para descansar unas horas. «Durante el día trabajaba en una tintorería y la noche la pasábamos en la tienda, así estuvimos un mes».

Esa era la situación cuando decidieron trasladarse a Badajoz. «Teníamos a alguna persona conocida, pero cuando llegamos ni siquiera quisieron hacerse cargo de nuestras maletas. La primera noche la pasamos en el aparcamiento de Carrefour de la carretera de Valverde, dormimos al aire libre debajo de una valla publicitaria».

Al mirar atrás, Lourdes se siente una privilegiada. Hace apenas cuatro meses que Banca Ética Badajoz decidió aprobar su crédito y en estos inicios de primavera ve crecer la clientela en el pequeño taller que ha puesto en marcha junto a su marido frente al supermercado Mercadona de la plaza de las Américas. «Yo soy modista y tenía las máquinas de coser, pero cuando llegamos a Badajoz no teníamos dinero para alquilar un local».

De su proyecto habló en el Centro Hermano y la casualidad quiso que una de las personas con las que se cruzó fuese José Moreno Losada, sacerdote en la parroquia Virgen de Guadalupe y uno de los más de cien socios-ahorradores con los que cuenta Banca Ética Badajoz. «Yo le expliqué mi proyecto, él lo vio viable y después de presentarlo a la comisión decidieron aprobarlo».

Una de las personas que valoraron su viabilidad es Vicente Pardo, presidente de Banca Ética Badajoz. Es uno de los socios fundadores y hace pocas semanas participó en los actos organizados para celebrar los 20 años de existencia de este colectivo.

Ampliar Socios y colaboradores de Banca Ética Badajoz en la celebración del 20 aniversario. HOY

Recuerda Pardo que los orígenes están en un grupo de voluntarios de la asociación 'Todos Iguales, Todos Legales' que comenzaron a sensibilizarse con las dificultades que tenía la población inmigrante para lograr a un crédito. «La gente migrante no puede acceder a los bancos normales solicitando que les presten el dinero para cosas tan necesarias como cubrir la fianza que les exigen para alquilar un piso, para costear los viajes de reagrupación familiar o para la puesta en marcha de pequeños negocios que les permitan prosperar. Justo ahí es donde entramos nosotros».

En la actualidad, Banca Ética Badajoz cuenta con más de 100 ahorradores que han decidido aportar una parte de su dinero –pueden recuperarlo en cualquier momento– a esta entidad para que sea prestado a personas con proyectos creíbles.

Los fondos disponibles suman 120.000 euros y existe la precaución de que ningún ahorrador haya aportado más del 20% de esa cantidad con el fin de que, en el hipotético caso de que decida retirar el dinero, no se desestabilice esta modesta entidad. «El año pasado prestamos un total de 83.000 euros y este año tenemos prestados 50.000».

Calcula Vicente Pardo que en las dos décadas que lleva funcionando Banca Ética Badajoz puede haber concedido cerca de 400 préstamos –en este momento hay 40 en vigor– , el mayor de ellos por un importe de 9.000 euros. «En realidad nosotros no lo llamamos préstamos sino ayudas reintegrables».

En cada una de esas ayudas siempre se siguen unas líneas maestras con las que se busca que el «poder» que tiene una entidad financiera se dedique «a la construcción de sociedades mejores, más justas e inclusivas».

Esa es la razón por la que los préstamos se encaminan a cuatro ámbitos muy concretos: la lucha contra la exclusión en el primer mundo (inserción social, laboral, vivienda...); la lucha contra la injusticia en el sur empobrecido (cooperación al desarrollo y comercio justo); la regeneración ambiental, la agricultura ecológica y la lucha por la soberanía alimentaria; y los proyectos «que tratan de combatir la cultura y el pensamiento único que convierten a las personas en ciudadanos solo preocupados en consumir».

Grupo motor

De la concesión y el seguimiento de las ayudas se encarga el grupo motor de Banca Ética Badajoz, compuesto por ocho personas que se reúnen todos los meses. Además, con una subvención que concede cada año la Diputación de Badajoz es contratada una persona que se dedica a difundir los principios de este tipo de entidades en los centros educativos utilizando una unidad didáctica que se ofrece a los profesores.

Banca Ética Badajoz también forma parte de Fiare, «el único banco cooperativo ético que existe en España», indica Pardo. El origen de esa entidad está en la Universidad de Deusto y en la práctica funciona como una gran banca ética a a escala nacional.

Mucho más modesta es la entidad de Badajoz, pero sus resultados quedan patentes en el Taller de Costura de Lourdes, un pequeño negocio que ha permitido la reinserción de un matrimonio que de otro modo lo habría tenido más difícil. Como el suyo, casi 400 proyectos han sido financiados por Banca Ética Badajoz en sus 20 años de existencia.

Otro ejemplo es el de Mery, una venezolana que reside en Badajoz desde hace dos décadas. Llegó a Extremadura buscando un tratamiento médico adecuado para su marido, que falleció sólo tres años más tarde. «Teníamos hijos pequeños y durante quince años me gané la vida como cocinera, pero hace cinco años decidí impulsar una lavandería en la que también hago trabajos de planchado».

Ampliar Mery ha logrado sacar adelante a sus hijos gracias a la lavandería que montó con ayuda de Banca Ética. ARNELAS

Mery conocía a Banca Ética porque le había hecho algún préstamo cuando no le alcanzaba el salario para mantener a su familia y eso hizo más factible que le concedieran los 5.000 euros con los que puso en marcha su pequeño negocio cerca de las oficinas de Tráfico en Badajoz.

«En los bancos tradicionales no veían viable el proyecto, pero Banca Ética me concedió el dinero y en poco tiempo pude devolverlo. Ahora he pedido otra ayuda para mejorar la maquinaria y confío en reintegrar todo el dinero pronto. Si ellos no hubiesen creído en mí, no habría podido hacer realidad mi proyecto».