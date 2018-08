El Baluarte de la Trinidad de Badajoz vuelve a ser el refugio de dos sintecho La zona donde se han instalado los sintecho. :: c. moreno Hace un año también se instalaron a vivir en el monumento dos personas, el colchón que usaron ardió y el fuego dañó la pared NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 9 agosto 2018, 08:10

Un millón de euros costó rehabilitar el Baluarte de la Trinidad. La reforma se estrenó hace solo año y medio, pero estos días no muestra su mejor imagen. Hace unas semanas que se han instalado dos sintecho a vivir en este monumento. No es la primera vez, ya ocurrió en 2017. Los indigentes han colocado una cama hecha con telas y cojines y pasan gran parte de la jornada refugiados en este espacio.

Hace un año los vecinos de la Ronda del Pilar dieron la alarma. El Baluarte de la Trinidad, rehabilitado solo unos meses antes, se había convertido en la casa improvisada. Entonces también colocaron una cama en la pasarela, la zona más apartada a la vista de los peatones. Finalmente se marcharon en septiembre cuando el colchón en el que dormían salió ardiendo una noche. El fuego no les provocó heridas, pero dañó la pared del baluarte.

Actualmente aún queda una zona del muro ennegrecida a pesar de que el Ayuntamiento de Badajoz realizó una limpieza para tratar de paliar los daños. Junto a esa mancha han vuelto a instalarse los sintecho, de nuevo con una cama en la pasarela.

«Cuando lo vi, no me lo creía. Se lo dije a una vecina y tampoco se lo creyó. No sé si esto pasará en otro lugares de España, pero aquí los monumentos se usan de casa y no pasa nada», se lamenta Adela Canal, una vecina de Ronda del Pilar que vive a solo unos metros y que el año pasado se implicó también en el problema. «Yo no tengo nada en contra de ellos, al revés, si podemos ayudarlos, mejor, pero no entiendo que el Ayuntamiento, o quien sea, no intervenga. ¿Qué pensaría un turista que venga a ver la ciudad?». Canal recuerda que el año pasado los propios vecinos de la zona trataron de convencer a los sintecho de que pidiesen ayuda o se trasladasen a otra zona. «Pero no tuvimos buenas experiencias. No es fácil». «La verdad es que esta zona no se usa mucho, es una pena, y ahora con dos personas durmiendo allí todo el día aún menos».

La rehabilitación del Baluarte de la Trinidad se inauguró en febrero del año pasado. Desde entonces la obra se ha enfrentado a muchos problemas. El primero, el rechazo de muchos vecinos que critican que la muralla original ha quedado tapada por el hormigón.

También ha habido varias quejas vecinales por falta de mantenimiento. De hecho, hubo un vecino que protestó arrancando él mismo las hierbas que crecían en el monumento. Posteriormente el Ayuntamiento intervino y arregló la zona. El Consistorio también tuvo que realizar una limpieza para eliminar multitud de pintadas. Los grafitis, además, se realizaron en la zona más sensible del baluarte, en los restos de la muralla medieval que aparecieron en el subsuelo.

Además de pintadas, malas hierbas, críticas y el incendio de la cama de los sintecho, el baluarte en este tiempo también ha sido usado como zona de botellón.