El Ballet de Kiev pone en escena ‘El lago de los cisnes’ este viernes en el López de Ayala

El Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk presenta este viernes, a las 20.30 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz ‘El lago de los cisnes’, con los bailarines-solistas Elena Germanovich, Evhen Lagunov, Yevhen Svetlitsa y Veranika Auchynnikava. La música es de Piotr Tchaikovsky, la coreografía de Marius Petipa y el libreto de Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer, en esta obra clásica cuya duración es de dos horas y 15 minutos, con un intermedio de 15 minutos. Las entradas están agotadas y por cada localidad vendida la organización destinará un euro a Unicef para apoyar su trabajo en la emergencia de la guerra de Ucrania.

‘El lago de los cisnes’ cuenta la historia del príncipe Sigfrido, quien se enamora de Odette, una joven víctima del hechizo del brujo Von Rothbart, que la condena a vivir transformada en cisne durante el día y solo recupera su forma humana por la noche. El hechizo solo puede romperse si un hombre le jura amor eterno y le es fiel. Sigfrido promete salvarla y casarse con ella, pero Von Rothbart trama un engaño: se presenta en el baile del castillo con su hija Odile, idéntica a Odette. El príncipe, confundido, declara su amor a la impostora y rompe sin saberlo su promesa.

La gira del Ballet de Kiev de 2022 por España quedó «marcada en la memoria de todos» por la tragedia que se vive desde entonces en Ucrania. Desde esa primera gira, el Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk está recorriendo con «un éxito arrollador» los principales teatros y auditorios de España y en este 2025 recorren nuevamente los escenarios más prestigiosos de nuestro país.