Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz

Ángela Murillo Badajoz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:20 | Actualizado 18:47h.

Día complicado para los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que hasta las 17.15 horas de este miércoles habían realizado «unas 25 salidas» para atender las incidencias provocadas por el temporal de viento y agua que activó la alerta naranja en Extremadura.

Los nueve efectivos que estaban operativos para atender emergencias en la calle han tenido que acudir por llamadas por inundaciones en viviendas, caída de árboles, rotura de ramas por toda la ciudad o desprendimiento de cornisas.

Ampliar A mediodía se complicaba la circulación en algunos puntos de la ciudad. Ángel Márquez

Se han empleado a fondo también retirando tapas de alcantarillas para aliviar el agua acumulada en la vía pública. Los bajos inundados se localizan principalmente en las barriadas del Gurugú o San Roque, mientras que los desprendimientos en fachada se han producido en la avenida Carolina Coronado, en San Fernando.

Balsas de agua

Se han formado balsas en las avenidas Sinforiano Madroñero o Damián Téllez la Fuente, cerca del hospital Perpetuo Socorro, «como es habitual siempre que llueve». Los momentos más críticos se han vivido desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde, aunque los bomberos no han parado de realizar intervenciones durante buena parte del día.

Los parques han estado cerrados durante seis horas. A las 11.55 el Ayuntamiento informaba del cierre de zonas verdes como La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba, y a las 18.18 comunicaba que ya era posible hacer uso de las mismas.

Ampliar Rama partida junto al parque de Castelar. Ángel Márquez

Hasta las cinco de la tarde habían caído en la ciudad 17,2 litros por metro cuadrado y la racha más fuerte azotó a las 12.20 horas, con 68 km/h, según datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología.

Ante esta situación, el alcalde Ignacio Gragera pidió «mucha precaución» a la población debido al viento y la lluvia, por un frente más activo de lo previsto.

Sin actividades de la FMD

A las 13.15 horas se comunicaba que quedaban suspendidas todas las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales de la FMD. Pasado lo peor de la borrasca, el alcalde se comunicaba a través de las redes sociales para indicar que se procedía a evaluar los daños en el arbolado, en las vías de la ciudad y demás espacios públicos.