HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balsa de agua en la avenida Damián Téllez Lafuente, este miércoles en Badajoz. Ángel Márquez
Temporal en Extremadura

Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz

El Ayuntamiento cerró los parques, que pasadas las seis de la tarde volvieron a abrir, y comunicó la suspensión de las actividades de las Escuelas Deportivas de la FMD

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

Día complicado para los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que hasta las 17.15 horas de este miércoles habían realizado «unas 25 salidas» para atender las incidencias provocadas por el temporal de viento y agua que activó la alerta naranja en Extremadura

Los nueve efectivos que estaban operativos para atender emergencias en la calle han tenido que acudir por llamadas por inundaciones en viviendas, caída de árboles, rotura de ramas por toda la ciudad o desprendimiento de cornisas.

A mediodía se complicaba la circulación en algunos puntos de la ciudad. Ángel Márquez

Se han empleado a fondo también retirando tapas de alcantarillas para aliviar el agua acumulada en la vía pública. Los bajos inundados se localizan principalmente en las barriadas del Gurugú o San Roque, mientras que los desprendimientos en fachada se han producido en la avenida Carolina Coronado, en San Fernando. 

Balsas de agua

Se han formado balsas en las avenidas Sinforiano Madroñero o Damián Téllez la Fuente, cerca del hospital Perpetuo Socorro, «como es habitual siempre que llueve». Los momentos más críticos se han vivido desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde, aunque los bomberos no han parado de realizar intervenciones durante buena parte del día.

Noticias relacionadas

El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad

El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad

Los parques han estado cerrados durante seis horas. A las 11.55 el Ayuntamiento informaba del cierre de zonas verdes como La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba, y a las 18.18 comunicaba que ya era posible hacer uso de las mismas.

Rama partida junto al parque de Castelar. Ángel Márquez

Hasta las cinco de la tarde habían caído en la ciudad 17,2 litros por metro cuadrado y la racha más fuerte azotó a las 12.20 horas, con 68 km/h, según datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología.   

Ante esta situación, el alcalde Ignacio Gragera pidió «mucha precaución» a la población debido al viento y la lluvia, por un frente más activo de lo previsto.

Sin actividades de la FMD

A las 13.15 horas se comunicaba que quedaban suspendidas todas las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales de la FMD. Pasado lo peor de la borrasca, el alcalde se comunicaba a través de las redes sociales para indicar que se procedía a evaluar los daños en el arbolado, en las vías de la ciudad y demás espacios públicos. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  4. 4 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  5. 5 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  8. 8 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  9. 9

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes
  10. 10 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz

Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz