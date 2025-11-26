HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Badajoz tendrá vuelos a Egipto este 2026: fechas y cuánto cuestan

La turoperadora española Cinco Estrellas Club ha lanzado varios paquetes vacacionales a Egipto que incluyen salida directa desde Badajoz desde el próximo otoño de 2026

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

Las ofertas de vuelos continúan creciendo en nuestra región. Si hace unos días anunciábamos que la próxima Semana Santa 2026 habrá vuelos directos a Milán, ahora Cinco Estrellas Club ha anunciado el lanzamiento de su nueva operativa de vuelos regionales a Egipto desde 14 aeropuertos en España, entre los que se encuentra el Aeropuerto de Badajoz.

Desde Badajoz se pueden contratar varios circuitos a Egipto con salidas programadas entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026. Entre las opciones disponibles destacan 'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo', con duraciones de 8 a 12 días que incluyen crucero por el Nilo, estancias en El Cairo y visitas a las pirámides, la Esfinge y Abu Simbel, algunas en avión. Los precios desde Badajoz comienzan en 1.177 euros y ofrecen distintas combinaciones, incluso con extensiones a Hurghada o Sharm el Sheik.

Todos los circuitos contemplan alojamiento, traslados y excursiones principales, y las agencias pueden acceder a paquetes opcionales para enriquecer la experiencia. Además, la compañía pone a disposición de las agencias paquetes de excursiones opcionales.

