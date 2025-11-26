Badajoz tendrá vuelos a Egipto este 2026: fechas y cuánto cuestan La turoperadora española Cinco Estrellas Club ha lanzado varios paquetes vacacionales a Egipto que incluyen salida directa desde Badajoz desde el próximo otoño de 2026

Las ofertas de vuelos continúan creciendo en nuestra región. Si hace unos días anunciábamos que la próxima Semana Santa 2026 habrá vuelos directos a Milán, ahora Cinco Estrellas Club ha anunciado el lanzamiento de su nueva operativa de vuelos regionales a Egipto desde 14 aeropuertos en España, entre los que se encuentra el Aeropuerto de Badajoz.

Desde Badajoz se pueden contratar varios circuitos a Egipto con salidas programadas entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026. Entre las opciones disponibles destacan 'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo', con duraciones de 8 a 12 días que incluyen crucero por el Nilo, estancias en El Cairo y visitas a las pirámides, la Esfinge y Abu Simbel, algunas en avión. Los precios desde Badajoz comienzan en 1.177 euros y ofrecen distintas combinaciones, incluso con extensiones a Hurghada o Sharm el Sheik.

Todos los circuitos contemplan alojamiento, traslados y excursiones principales, y las agencias pueden acceder a paquetes opcionales para enriquecer la experiencia. Además, la compañía pone a disposición de las agencias paquetes de excursiones opcionales.

