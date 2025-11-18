Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles La promoción estará activa hasta el lunes 1 de diciembre para volar en el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, la compañía aérea Binter lanza su nueva promoción Flight Friday, con la que hasta el próximo 1 de diciembre se pueden adquirir billetes a precios reducidos para volar a Canarias desde los distintos aeropuertos de la Península y Baleares donde opera.

Este Flight Friday se puede aplicar a los vuelos entre Madrid, Vigo, A Coruña, Asturias, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Valencia, Badajoz, Córdoba, Murcia, Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera, Mallorca y Canarias, para viajar entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026.

La promoción permite adquirir billetes a partir de 56 euros el trayecto si se compra ida y vuelta. Este es el caso de los vuelos entre Sevilla y Canarias o Canarias y Valencia, para vuelos con Madrid se puede acceder a billetes desde 60 euros. Con respecto a los vuelos con Mallorca, se pueden adquirir desde 29 euros, si se tiene la condición de residente.

Binter opera un total de 112 vuelos a la semana, 16 diarios, entre el aeropuerto de Madrid y los de Tenerife Norte y Gran Canaria desde la Terminal 2 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Qué ofrece Binter

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus nuevos aviones Embraer E195-E2, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.

Además, la compañía aérea facilita a los pasajeros de las rutas nacionales el enlace sin coste de esos trayectos con los interinsulares en Canarias, en el caso de los vuelos en conexión, haciendo posible llegar por el mismo precio a diferentes islas del archipiélago canario.

Cuándo arranca la promoción

La promoción estará activa hasta el lunes 1 de diciembre para volar en el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026. Las personas que deseen aprovecharla pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía, la app de Binter y las oficinas de venta de los aeropuertos y agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.