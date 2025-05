Badajoz se vuelca con la historia

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 25 de marzo 2023, 10:46 Comenta Compartir

La ciudad terminó la semana pasada celebrando el Día de Badajoz con motivo de San José y parece que ese trozo de historia dejó con ganas a los pacenses porque se han volcado en saber más. En solo unos días la capital pacense se ha empeñado en conocer mejor el patrimonio transfronterizo, a las mujeres tapadas de la historia o de su papel en la Guerra de la Independencia entre otras muchas cosas.

Una de las mejores oportunidades para aprender la dio la periodista Nieves Concostrina. La conocida divulgadora histórica ofreció la conferencia 'Tapadas y sobresalientas' en el Hospital Provincial. La actividad, organizada por la cadena SER, patrocinada por la Junta de Extremadura y con la colaboración de la Diputación de Badajoz, está enmarcada dentro de los eventos en torno al 8 de marzo.

La periodista Inma Salguero presentó la conferencia y destacó que Concostrina es capaz de desvelar las cosas de las historia «que no nos habían contado» y con su peculiar estilo «que es llamar las cosas por su nombre». El vicepresidente de la Diputación, Ricardo Cabezas, destacó por su parte que es importante dar a conocer a las mujeres desconocidas de la historia.

La charla de Nieves Concostrina desbordó el patio del antiguo hospital, pero los asistentes se quedaron en pie hora y media para poder escucharla. Con su sentido del humor y su honestidad habitual repasó la vida de mujeres invisibilizadas como la doctora Dolores Aleu, la escritora María de la O Legárraga o Hedy Lamarr entre muchas otras. Fue ovacionada al terminar y se quedó para firmar libros y atender a los asistentes.

Patrimonio Transfronterizo

El Hospital Provincial también ha sido el escenario de uno de los eventos más importantes de estos días, que continúa este fin de semana. Se trata del 42 Foro de Asociaciones y Gestores Culturales. Este evento nacional se ha celebrado en Badajoz, ya que en este caso está dedicado al patrimonio transfronterizo.

Este otras citas este foro acogió una conferencia sobre patrimonio transfronterizo de fiscal Jesús García Calderón. Este célebre pacense reivindicó la necesidad de que su ciudad natal apueste por la recuperación de su amplio patrimonio histórico. García Calderón fue presentado por la arquitecta Carmen Cienfuegos Bueno y a su conferencia acudieron numerosas autoridades, entre ellas el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

Otro fragmento de la historia del que se ha hablado mucho estos días y que dará aún para más este fin de semana es la Guerra de la Independencia. Este sábado y domingo, gracias a ARBA ( Asociación Histórico Cultural de Recreadores Baluarte), Badajoz volverá al siglo XIX. Se recrearán dos batallas en la Alcazaba y la Plaza Alta, pero antes de esto, y para ponerlo todo el contexto, el pasado miércoles se celebró la conferencia 'El asalto de Picton' en las Casas Consistoriales (Plaza Alta) a cargo de Jacinto Marabel.

Otra contienda, la Guerra Civil Española, también se ha rememorado estos días gracias a una de las obras más famosas inspiradas en este conflicto. El jueves el teatro López de Ayala acogió la obra de teatro ¡Ay, Carmela!, escrita y dirigida por José Carlos Plaza e interpretada por María Adánez y Pepón Nieto.

Semana Santa

La Semana Santa también es un plato principal estos días en Badajoz. Ya se puede visitar, y hasta el próximo 9 de abril, la exposición de dioramas de Pasión en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. Los primeros días de la muestra, como es habitual, ha recibido numerosas visitas. En paralelo a los actos religiosos el Ayuntamiento, además, ha organizado el certamen de fotografía, que repartirá 1.500 euros entre los tres primeros premios.

Además el martes, con motivo del Día de la Poesía, Ámbito Cultural de Badajoz acogió una lectura y declamación de la obra poética de la escritora extremeña Antonia Cerrato Martín-Romo. Esta escritora es autora de varios poemarios y colaboradora en más de un centenar de antologías, posee varios premios de certámenes literarios de Extremadura, Jaén, Cantabria y Madrid. El evento fue presentado por el coordinador del ciclo LdeLírica, el poeta Plácido Ramírez.

En el ámbito de la solidaridad, además, la Fundación CB ha presentado en la sede de ONCE un programa de actividades que se celebrarán en el marco del acuerdo firmado en 2017 entre ambas instituciones. En la presentación intervinieron el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, el delegado territorial de ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, el director de Fundación CB, Emilio Jiménez, el patrono de Fundación CB y afiliado de ONCE, Javier Olivera, y el jefe del Departamento de Servicios Sociales de ONCE, Román Martínez. Este acuerdo pretende hacer accesible la cultura y el ocio al colectivo de personas con discapacidad visual.

La Fundación CB también ha presentado esta semana el I Concurso Fotográfico 'El libro y la lectura' que homenajeará a Miguel Ángel Rodríguez Plaza, alma mater del premio Formas.

