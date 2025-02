Los 80 y 90 en Badajoz volverán al son de los 'No me pises que llevo chanclas'

Las pesetas, los pantalones Levi's 501 y la calle de los bares. El cómico pacense Juan Y Punto vuelve a agitar los ingredientes de ... una fórmula infalible, la que el año pasado consiguió que cuarentones y cincuentones de Badajoz se reencontraran con su pasado más feliz, o al menos una época anhelada que se materializó durante un día entero y parte de la noche. En aquella fiesta nostálgica dedicada al Badajoz de los ochenta y noventa las entradas se agotaron meses antes. Por eso ahora se repite. Será el próximo 11 de noviembre en un recinto mayor, el pabellón B más la zona exterior de Ifeba, donde el aforo supera las 1.500 personas, el doble que el año pasado.

Como reclamos que evoquen aquella época Juan y Punto explica que ha contratado al grupo andaluz 'No me pises que llevo chanclas' y al mítico discjokey 'Fernandisco', hoy doblador y conferenciante, pero que no abandona su faceta de showman. Otro grupo musical que actuará en directo y que está terminando de perfilar es la Banda 501 con prácticamente los mismos integrantes que en 2022 y a la que se ha incorporado el guitarrista Manuel Velardo

«Si el lema el año pasado fue 'Porque yo también lo viví', en este 2023 será 'Porque yo también lo bebí', ya que está dedicado a la calle de los bares, aunque más allá de los que había en la calle Zurbarán, habrá recreaciones de El Golpe, 29/92, Los Toneles, La Costa Oeste... y muchos más que prefiero no desvelar. A los dueños de entonces les he pedido permiso y todos han aceptado encantados, les gusta formar parte de esta fiesta que yo creo que es un evento musical, pero también cultural», explica Juan Y Punto, promotor de una idea que espera fijada en la agenda de la gente que nació en la década de los setenta y vivió su adolescencia en Badajoz.

Recreativos NyN y novedades

El evento estará lleno de guiños. Ambientado de nuevo con varios 'photocall' en tres dimensiones, esta vez habrá una zona de recreativos que se llamará 'NyN' en alusión a otro lugar mítico en los ochenta y noventa. También habrá una pantalla gigante para proyectar fotos y vídeos, sorteos, batalla de gallos entre hombres y mujeres cantando y, como novedad, varios artistas pacenses pintarán obras en directo, las cuales se subastarán y el dinero recaudado irá a parar a la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex). Si el año pasado el humorista hizo entrada en una Yami, esta vez solo puede adelantar que el vehículo tendrá cuatro ruedas.

«Debería convertirse en una quedada anual para volver a ver a los amigos de siempre» Juan y Punto Monologuista y promotor

La entrada cuesta 60 euros e incluye comida, bebida entre las dos y las cinco de la tarde más dos copas para consumir en una barra que estará abierta hasta las dos de la mañana. Los puntos de venta son el quiosco de San Francisco, la tienda de decoración Yuma, en Valdepasillas, y El Corte Inglés (con suplemento de seis euros).

Para Juan y Punto, «me gustaría que esta fiesta, salvando las distancias y el objetivo, llegara a ser como Palomos, que se estabilice en el tiempo para recordar los años 80 y 90. En mi opinión, hace falta porque la gente de determinada edad no siempre tenemos tiempo debido a los hijos y cuando salimos a cenar no existe nuestro hueco en algunos bares o nos dispersamos y no nos vemos, pero me consta que nos apetece juntarnos a todos los de aquella época. El año pasado vino hasta gente que se ha ido a vivir fuera, por eso creo que podría convertirse en una quedada anual para volver a estar con los amigos de siempre».