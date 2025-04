Badajoz vive un boom de peticiones para mejorar la climatización de los bloques de pisos

Las subvenciones se han hecho conocidas en el último momento. Así que las comunidades de vecinos viven un boom estas últimas semanas del año. Quieren ... pedir unas ayudas que gestiona la Junta de Extremadura con fondos europeos para mejorar el aislamiento de los bloques. El motivo de las prisas es que las subvenciones son muy cuantiosas y en muchos casos superan el millón de euros.

El complejo que se encuentra en la esquina de la autopista con la avenida de Colón ( con 110 viviendas) podría hacer obras por 2,6 millones de euros, un bloque de Manuel Alfaro de 20 pisos roza los 1,7 millones de euros, una torre de la calle Augusto Vázquez puede acceder a 1,2 millones y otra comunidad de tan solo 18 domicilios y locales en la plaza de Minayo puede realizar actuaciones por 745.000 euros. En todas estas cantidades, la subvención supondría el 80% y los vecinos aportarían el resto.

Gestores de ayudas europeas, administradores de fincas y arquitectos corren estos días porque las peticiones deben presentarse antes de finales de este mes. Todos confían en que la Junta prorrogue el plazo de inscripción hasta primavera, como anuncia, pero de momento el día 31 es el último. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda tiene previsto publicar en los próximos días la ampliación del plazo hasta el 30 de abril de 2024.

Lo importante es presentar la solicitud dentro del plazo. Después, la Junta cuenta con tres meses para resolver las peticiones. Para agilizar la concesión, desde la Consejería subrayan la importancia de presentar la documentación completa.

El plazo de ejecución es de 26 meses desde la resolución positiva y, en todo caso, las reformas deben terminar antes del 30 de junio de 2026. Las obras, indican distintas fuentes, suelen durar entre los seis y los diez meses.

Enero de 2022

La convocatoria se abrió el 1 de enero de 2022, aunque no se han hecho populares hasta hace poco. En la comunidad Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Valdepasillas a la que pertenece Juan Carlos Venegas fue otro vecino el que supo de estas ayudas, lo comentó y contactaron con un despacho de arquitectos de Cáceres, que le tramita la petición. Está formada por tres bloques, y cerca de 200 propietarios entre viviendas y locales. La subvención en este caso se dispara.

«Blanco y en botella. O lo aprovechas o nada. Nosotros teníamos muchas dudas porque somos tres bloques y no sabíamos si solo correspondía una subvención del 100% para el libro de edificio o una por bloque. Pero se adjudica por referencia catastral», afirma González Venegas. Y se han lanzado. Porque, además de las obras, hay una subvención específica para la elaboración del libro del edificio, que recoge qué se debe hacer para mejorar la eficiencia energética.

Ignacio Sánchez Rubio lleva décadas gestionando ayudas europeas para las administraciones. Un conocido adquirió una vivienda en la calle Stadium, durante la reforma dudó sobre cómo mejorar la eficiencia energética y la curiosidad le hizo buscar. Sánchez Rubio gestiona hoy 50 expedientes de comunidades de vecinos dispersas por toda la ciudad. De Suerte de Saavedra a la plaza de Minayo. Toda la manzana de aquella primera vivienda de la calle Stadium ha aprobado la redacción del proyecto. Uno de esos bloques ha dado el sí a las obras. A esa manzana corresponde la infografía de esta información, que es una de las propuestas de cómo podría quedar. .

El programa regional se llama RR345 y tiene varias líneas. Una de ellas está dirigida a bloques completos y concede entre el 30% y el 80% de la inversión. Cuanto más vaya a reducir la factura energética, más dinero concede. Suelen pedir el máximo.

18.800 euros por vivienda

Si lo consigue, la comunidad recibe 18.800 euros por vivienda, que coincide con ese 80%, y cada vecino aporta el 20% restante. Esto es, 4.700 euros. Hay que tener en cuenta que la ayuda que se recibe está exenta de tributación hasta diciembre de 2024, mientras que se desgrava el 60% de los 4.700 euros que salen del bolsillo de cada vecino. «Al final, aporta 1.880 euros y a cambio tiene confort térmico en su casa», asegura Sánchez Rubio.

También se otorga dinero para locales comerciales. Prevé hasta 168 euros por metro cuadrados, a los que el propietario debe añadir otros 42 euros. Con todo este dinero hay que conseguir reducir el consumo energético de todo el bloque en un 60%.

«Llevo años gestionando ayudas y creo que estas son las más directas a los ciudadanos. En una reunión con vecinos, una señora con más de 80 años contó que dormía con dos gorros de lana. Después les cambia la vida», añade Sánchez Rubio.

Este programa de la Unión Europea no tiene en cuenta nivel de renta de los perceptores, ni metros cuadrados de las viviendas, ni hay que estar empadronado en el piso.

Se prevén más ayudas para familias vulnerables, que en algunos casos alcanzan el cien por cien. Se otorgan también complementos en el caso de que haya que retirar amianto hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio. El requisito es que las construcciones sean anteriores al año 2000.

Con el dinero se debe mejorar la envolvente del edificio. Una de las soluciones más efectiva pasa por elegir el SATE (sistema de aislamiento térmico exterior), que consiste en anclar una nueva fachada a la original. Esto, de paso, permite ocultar cables o alinear aires acondicionados. En definitiva, modernizar el aspecto exterior del bloque. Además, elimina los «puentes térmicos» por los que se puede escapar el calor interior o entrar el frío, como ocurre a través de perfiles de ventanas antiguos.

Pero cada edificio es un mundo. En algunas fachadas con acabados de piedra o mortero especial que no quieran tapar, y puedan hacerlo, insuflan materiales aislantes en las cámaras del edificio.

Más allá de cuestiones estéticas, que algunas comunidades valoran, el objetivo de estas obras es mejorar el confort interior de las viviendas y la reducción del coste de energía.

Además de las actuaciones en las fachadas, se pueden instalar placas solares en las cubiertas. Con el dinero que se asigna a la comunidad se deben sustituir las ventanas de aquellos vecinos que mantienen carpinterías antiguas. Las obras deben llegar a los patios interiores, las cubiertas y el suelo de los balcones.

Hay otro aspecto más. La subvención suele agotarse con las obras de aislamiento energético, pero en el caso de que sobre alguna cantidad se puede usar para otras actuaciones de las comunidades. Por ejemplo, hacer rampas de accesibilidad o instalar ascensores.

Tiempo

Pero todo esto requiere de un tiempo que se agota. Incluso contando con la ampliación del plazo de solicitud hasta finales de abril.

Hay que hacer varias reuniones de comunidad desde que se da el primer paso, por lo que requieren de semana hasta que se presenta la solicitud. Este es el plazo que expira a finales de mes y del que se espera la prórroga.

«Las ayudas son muy buenas, no solo en cuantía; sino también en agilidad» Juan Antonio Martín Pte. Colegio de Administradores de Fincas

Juan Antonio Martín es el presidente del colegio de Administradores de Fincas en Extremadura. Señala que «las ayudas son muy buenas no solo en cuantía, sino también en agilidad. Porque no pagan al final como es habitual, sino que abonan hasta el 50% de la obra antes de empezar y otra al final. Pero no hay que esperar años, como pasaba con otras».

Conoce algunas comunidades que han realizado las obras y otras que las tienen en ejecución, aunque reconoce que en Badajoz «no son muchas porque la cuestión está empezando a madurar ahora. Confío en que lo amplíen hasta abril».

Estas ayudas para bloques de vecinos son compatibles con otra línea del mismo fondo que financia obras en viviendas individuales para, por ejemplo, cambiar ventanas.