HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil atiende a un vehículo que se topó con un cono que se encontró en mitad de la carretera de Sevilla el pasado lunes a primera hora de la noche.

La Guardia Civil atiende a un vehículo que se topó con un cono que se encontró en mitad de la carretera de Sevilla el pasado lunes a primera hora de la noche. José Vicente Arnelas

Los vecinos de la carretera de Sevilla piden más iluminación para evitar accidentes en Badajoz

Los residentes a ambos lados de la N-432 piden más luz para evitar accidentes de tráfico, que consideran más probables desde que se desvió el tráfico el pasado 10 de noviembre

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:35

Comenta

A las seis y seis de la tarde está previsto que anochezca en Badajoz este miércoles. Será el momento en que los vecinos de la ... carretera de Sevilla contengan la respiración hasta que vuelva el sol. Se sienten en peligro desde que comenzaron las obras en la carretera de Sevilla y, sobre todo, desde que el 10 de noviembre se habilitaron desvíos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  9. 9

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los vecinos de la carretera de Sevilla piden más iluminación para evitar accidentes en Badajoz