Los vecinos de la carretera de Sevilla piden más iluminación para evitar accidentes en Badajoz

A las seis y seis de la tarde está previsto que anochezca en Badajoz este miércoles. Será el momento en que los vecinos de la ... carretera de Sevilla contengan la respiración hasta que vuelva el sol. Se sienten en peligro desde que comenzaron las obras en la carretera de Sevilla y, sobre todo, desde que el 10 de noviembre se habilitaron desvíos.

Los residentes en la zona reclaman más iluminación que permita mejorar la visibilidad a los conductores, dado que no hay luz suficiente para advertir los cambios de la carretera. Como ocurre en la carretera de Olivenza, por ejemplo, las farolas se acaban cuando se sale de la ciudad.

Los residentes en la zona están muy preocupados porque el ensanche de la carretera ha incluido la expropiación de parte de sus casas, y en consecuencia han derribado los muros que daban a la vía. El resultado es que las viviendas han quedado más expuestas a los accidentes de tráfico.

La petición de más luz y seguridad no es nueva. Estos pacenses ya pidieron más medidas en marzo y en junio sin que, hasta el momento, hayan visto atendida sus demandas. Pero ahora, con los desvíos, advierten un peligro mayor.

Aunque aún no se ha registrado ningún accidente de importancia, sí que se producen choques con las bandas de seguridad. Este lunes pasado, poco antes de la siete de la tarde, un vehículo impactó con las barreras que se encuentran en el primer tramo de las obras. Esto es, las que están en la zona donde aún se ubican las viviendas. El coche no se detuvo, pero en la carretera quedaron algunos conos. Los coches que venían detrás, como el de José Luis, se llevaron por delante lo que encontraron. Al de este pacense se le enganchó uno de esos elementos y se paró. Tuvo que salirse al arcén, que es muy estrecho, y esperar a la grúa. «A un kilómetro y medio, oscuro y sin iluminación, iba conduciendo y de repente ¡pum!, un cono en el medio, no he podido esquivarlo, me lo he llevado por delante y se ha quedado abajo».

Una patrulla de la Guardia Civil pasaba en ese momento y se detuvo a auxiliarle.

José Luis insiste: «Esto está mal iluminado, cada 15 o 20 metros debía tener unos postes con luces naranja de obras para iluminar la carretera. El problema es que en cualquier momento haya más conos, el conductor dé un volantazo y arrastre con cualquier familia. En algunos tramos, la carretera ha quedado tan estrecha que es muy peligroso que pase un coche y un camión a la vez».

José Luis y su vehículo accidentado, Carlos Salgado y un guardia civil regula el tráfico el lunes por la tarde, tras un choque con las vallas de seguridad. J. V. Arnelas

Carlos Salgado es uno de los vecinos de la carretera y salió al ver el accidente. «Desde que comenzaron las obras pedimos que se incrementara la seguridad. Pero ahora han hecho un trazado con conos que no es suficientemente eficaz desde el punto de vista del conductor porque no está bien iluminado y se ha estrechado la calzada. Como se ha visto esta noche, han arrastrado conos laterales que tienen mucho peso, obstaculizan la calzada y los vehículos que venían detrás se han topado con ellos. Alguien tiene que tomar medidas, ya sea Demarcación de Carreteras, el Ayuntamiento... Alguien debe poner orden e iluminar bien la calzada por la seguridad de conductores y de los vecinos que residimos aquí».

Como ya se ha indicado antes, las casas han perdido los muros que las separaban de la carretera y los vecinos se sienten en riesgo. De hecho, Carlos Salgado se encontró con los conos junto a su casa tirados al salir a trabajar poco después de las siete de la mañana de este lunes. Reconoce que es un «pequeño percance», pero apunta a que un conductor ha llegado muy próximo a su puerta.

Ampliar Vallas caídas al amanecer el mismo lunes, tras otro choque denunciado por Carlos Salgado a las puertas de su casa. HOY

Cuando terminan las viviendas, los conductores se encuentran con dos curvas pronunciadas provocadas por las futuras rotondas y que tampoco cuentan con iluminación extraordinaria. En cambio, en las obras que se desarrollan para reparar el firme de la A-5 sí se ha colocado un foco de grandes dimensiones en al menos una de las zonas que ofrecen más riesgo a los conductores. Estas dos obras están promovidas desde el Ministerio de Transportes, que en la carretera de Sevilla no ha previsto iluminación extraordinaria a pesar de la cercanía de las viviendas y del tráfico en dirección a Zafra.

Genaro García es otro vecino que insiste: «No se trata de que la obra no esté bien señalizada. Es que no se ve». Reconoce, además, que el riesgo aumenta en personas que no están acostumbradas a circular por la zona y buscan el vivero de plantas, la Hípica o Saneba. «La gente viene buscando y se encuentra perdida», dice, quien también apunta a la alta velocidad con la que circulan algunos coches a pesar de las obras.

HOY se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transportes y con la Delegación del Gobierno para preguntarles si adoptarán alguna nueva medida, pero no ha recibido respuesta.