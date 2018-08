El PP de Badajoz urge a la Junta a mejorar la residencia de mayores de La Granadilla y a construir una nueva EUROPA PRESS Viernes, 17 agosto 2018, 16:57

El PP local de Badajoz ha exigido a la Junta de Extremadura que cumpla los compromisos adquiridos con los pacenses en materia de plazas residenciales para mayores, en concreto con la ampliación de La Granadilla y abordando «de una vez por todas» la construcción de una nueva residencia pública en la ciudad.

Asimismo, los populares pacenses lamentan que el portavoz socialista local y diputado provincial, Ricardo Cabezas, no muestre «más preocupación» por las condiciones en las que se encuentra los mayores de la Residencia de la Granadilla, y le reclaman que reivindique ante sus compañeros de partido que «cumplan lo prometido a la ciudad».

«A la escasez de camas y plazas disponibles en la residencia pública La Granadilla, que actualmente no sirven para cubrir las necesidades de atención a mayores y dependientes en una ciudad como Badajoz, ahora hay que sumar las quejas de familiares de los residentes por la falta de mantenimiento de lavadoras, secadoras y calandras«, indica el PP de Badajoz en una nota de prensa.

Al respecto, los 'populares' se hacen eco de las imágenes que circulan por redes sociales en las que se puede ver la ropa de cama de secándose al aire en la calle, algo «preocupante en materia de higiene y salubridad para los usuarios».

Asimismo se refieren a otros «problemas» como la «carencia de personal», en referencia los «grandes profesionales que bajo mínimos están dando lo mejor de sí para atender, con los medios que tienen que a su disposición», a los mayores de la mejor forma posible, algo que el PP de Badajoz ciudad «agradece sinceramente».

Por todo, el PP de Badajoz ciudad urge y exige a la Junta que preside el socialista Guillermo Fernández Vara y al portavoz local, Ricardo Cabezas, a que «de una vez se pongan manos a la obra, se solucionen y reparen todos los aparatos de higiene estropeados, se dote la residencia de La Granadilla del personal suficiente y, por encima de todo, que la ampliación de la residencia esté en marcha lo antes posible, tal y como prometió el socialismo extremeño a la ciudad de Badajoz».

A esta «promesa incumplida» añade la de la construcción de una nueva residencia pública, algo de «vital importancia» dado que la capital pacense es «la ciudad con la menor dotación de plazas residenciales por habitantes», por lo que consideran una «necesidad» que el número de camas se amplíe «tal y como estaba comprometido hace años, y que se haga lo antes posible, para adecuar la oferta de camas a la densidad de población y a la demanda actual».

«Cabezas parece estar ya tranquilo, ya no hay nada que reivindicar, desde su despacho de la Diputación de Badajoz lo ve todo ya con otro color, y ya no le importan ni las personas mayores de la ciudad ni la recuperación del Guadiana, que para él es también ahora un problema estético sin más, ahora que es el PSOE el que gobierna ya todo le parece bien y da la callada por respuesta para no enfadar a los suyos«, indica el PP de Badajoz.

Por su parte, los 'populares' seguirán «trabajando por las personas, va a seguir alzando la voz ante los gobiernos de cualquier signo político, y va seguir reivindicando que la ciudad cuente con las plazas residenciales que le corresponden por densidad de población, para que haya el personal suficiente y para que puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones».