Badajoz dedica 150.000 euros a soterrar cables en el Casco Antiguo Se actuará en calles como San Juan, Bravo Murillo, San Blas, Sepúlveda o Santa Lucía

R. H. Jueves, 30 de octubre 2025, 19:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz ha licitado por 150.000 euros las obras de soterramiento de cables de baja tensión y telefonía en el Casco Antiguo. Se pretende eliminar este ruido visual en más de 20 calles y cruces, en un plazo de ejecución de cuatro meses.

La licitación de este nuevo contrato ya se encuentra disponible en la plataforma de contratación pública, y contempla la intervención en más de una veintena de cruces de calles del Casco Antiguo, entre las que se encuentran, entre otras, San Juan, Bravo Murillo, San Blas, Sepúlveda y Santa Lucía.

Preparación de zanjas

Las actuaciones previstas consistirán fundamentalmente en la preparación de zanjas destinadas a alojar las canalizaciones de alumbrado público, baja tensión y telefonía, con arquetas independientes para cada instalación y canaletas de protección hasta una altura de tres metros, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

Posteriormente, serán las empresas responsables de cada servicio las encargadas de colocar el cableado correspondiente. El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses a contar desde la fecha de firma del contrato.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Badajoz reafirma que «continúa avanzando en su compromiso por mejorar la imagen y funcionalidad del casco histórico, favoreciendo un entorno urbano más ordenado, accesible y estéticamente integrado».

No es la primera vez que el Ayuntamiento anuncia obras parecidas. En 2019 se destinaron otros 166.375 euros de los fondos europeos Edusi para realizar las obras de soterramiento de cables en 87 puntos del Casco Antiguo y una decena más en el barrio de Las Moreras.

Temas

Ayuntamiento de Badajoz