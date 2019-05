Badajoz se va al Rocío, a China y al Ártico

De Madrid al cielo, dicen los que viven en la capital. Pues de Badajoz, a todas partes. Una cita en la agenda pacense puede acabar en un programa de televisión, en el Rocío, en China o incluso en el Ártico. Como muestra, esta semana.

El recorrido hacia El Rocío ha comenzado. Aunque la famosa romería se celebra del 5 al 11 de junio en Huelva, la Hermandad del Rocío de Badajoz realiza todos los años una salida simbólica desde la capital pacense. El 'simpecado' recorrió varias vías pacenses seguido por los romeros, que llamaron la atención de muchos vecinos.

Aún más lejos viaja normalmente el aventurero José Trejo, autor del blog de HOY 'Un extremeño en el Ártico'. Este pacense es un experto en el Polo Norte gracias a las expediciones que ha realizado y aprovecha para compartir sus conocimientos. Ofreció una conferencia en el rocódromo '8aC' de la barriada de Llera, donde explicó su travesía al lago Baikal realizada a principios de marzo. Para ilustrar la charla aportó fotografías, así como el material que empleó en su expedición en solitario al lago más profundo del mundo, incluido su mono de plumas con los que soportó un frío siberiano y que se pudo probar el público. El Baikal está entre Rusia y Mongolia y Trejo lo atravesó patinando y tirando de un trineo en catorce días.

La Universidad de Mayores ha clausurado esta semana su curso con una actuación en el teatro

También quieren llegar muy lejos los estudiantes de sexto de Primaria del colegio Lope de Vega. Estos alumnos lograron la clasificación para el mundial de robótica en la RoboRave Ibérica y van a representar a España en China. Para lograrlo, eso sí, necesitan fondos, por lo que, apoyados por sus padres y por su tutor, Daniel Pérez Leitón, están recaudando fondos con distintas actividades. Este viernes, por ejemplo, ofrecieron una exhibición de sus habilidades con robots en San Francisco. También vendieron material con su mascota, Lopetronic, que ha sido diseñada por el artista local José Manuel Gamero Gil.

No irá tan lejos el cantante pacense Luis Jiménez Delgado, aunque se enfrenta a un viaje importante. Este joven fue el ganador del castin de Badajoz del programa de televisión La Voz, por lo que intentará en Madrid superar la prueba final para salir en este 'talent show'. Se presentaron 238 aspirantes y 20 fueron finalistas.

Famoseo en El Faro

Luis, de 23 años de edad y estudiante del Conservatorio, emocionó al jurado en la final con el tema 'When I was your man' del músico estadounidense Bruno Mars. El jurado estuvo compuesto por la cantante Lorena de Operación Triunfo, el productor musical Tomás Limeres y Alba Gil, ganadora de La Voz 2017.

En el ámbito cultural, la ciudad está de enhorabuena porque ha estrenado un nuevo referente. Se trata de la nueva sala de exposiciones puesta en marcha por la Fundación CB en la avenida Santa Marina, en el número 25. Será un espacio expositivo y acogerá eventos.

El primer artista en lucir su obra en el llamado Espacio CB ha sido el pacense Jam Montoya con una exposición de fotografía de paisaje titulada 'Las cosas del cielo y de la tierra'.

La Sala Vaquero Poblador de la Diputación Provincial también ha inaugurado esta semana una exposición. Se trata de la muestra 'Mujeres trans de Centroamérica. Historias de resistencia' y es el primer acto del programa de Los Palomos en este 2019. La fiesta será el 8 de junio.

La autora de la exposición es la periodista, fotógrafa y realizadora Anja Bruschweiler. En julio de 2018, la Fundación Triángulo organizó un encuentro con mujeres trans de Centroamérica en Honduras. De este encuentro nacieron una serie de fotografías, vídeos y reportajes que dan voz a la historia de estas mujeres y que componen la exposición que permanecerá abierta en la Sala Vaquero Poblador hasta el 15 de junio.

La música también ha tenido protagonismo esta semana. El conocido pianista ruso Alexei Volodin dio el pistoletazo de salida a la 36 edición del Festival Ibérico de Música de Badajoz que se celebrará hasta el 19 de junio.

Volodin actuó el jueves junto a la Orquesta de Extremadura, dirigida por Álvaro Albiach, en el Palacio de Congresos Manuel Rojas. También disfrutaron de un concierto destacado los que acudieron el jueves a la Residencia Universitaria Hernán Cortés. Actuó 'Portalo's Swing & Marga Navarrete'. Se trata del trío musical fundado por los hermanos Agustín y Juande Portalo, al que se ha unido esta vez la cantante Margarita Navarrete.

El martes sonó música en el Teatro López de Ayala y fue por una cita especial. La Universidad de Mayores celebró la clausura del curso y el 20 aniversario de esta institución. Primero fue el turno del grupo de teatro con la obra 'Odisea en el hospital psiquiátrico', luego se celebró el 'Concierto para el XX Aniversario de la UMEX' y finalmente cantó el coro de esta universidad con la Banda Municipal de Música.

Al día siguiente, el miércoles, fue una jornada especial para los empleados municipales. Celebraron Santa Rita, como es tradición, con un día de fiesta en el que acudieron a una misa y se reunieron en una comida de convivencia.