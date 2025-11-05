Badajoz reúne a los amantes de la fotografía en el Festival Negativo Las salas y museos de la ciudad estrenan exposiciones con motivo de esta cita

El Festival Negativo Foto reunirá a los amantes de la fotografía en Badajoz este próximo fin de semana.

Además de la exposiciones que se han ido inaugurando recientemente en las diferentes salas, este fin de semana se abrirán siete muestras, entre las que se encontrará la del fotógrafo Dimitri Stafanov en Montesinos 22; la exposición de Irene Zottola en el MUBA; o la de Oskar Alvarado en el Meiac.

En la Sala Joven se pueden ver las imágenes 'Personajes III', de la Agrupación Fotográfica Extremeña.

Conferencias

También se celebrarán ocho charlas y conferencias con artistas como Santi Donaire, Judith Prat, José Lorrüe, Antonio Moreno, y los propios Dimitri Stafanov, Irene Zottola y Oskar Alvarado, entre otros.

Asimismo, Alba García Fijo, la Platera, fotógrafa minutera, repetirá este año con su actividad en plaza de la Soledad el sábado 8 y el domingo 9, informa en nota de prensa Fundación CB.

Taller de cianotipias

De igual modo, el sábado se impartirá un taller de cianotipias en el Edificio VS22 y en Montesinos 22 se celebrará el visionado de los portfolios presentados en esta edición, cuya resolución tendrá lugar el domingo.