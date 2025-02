Badajoz renuncia a 2,1 millones concedidos por la Junta para reparar viviendas dañadas por Efraín

Las ayudas convocadas por la Junta de Extremadura para reparar daños en viviendas causados por la borrasca Efraín, en diciembre de 2022, sólo llegarán ... a cuatro municipios de la región. El motivo es que no se han recibido solicitudes en otras localidades. En consecuencia, del montante disponible, 4 millones de euros que se amplió posteriormente a 5,9 millones, se gastará algo más de 3,8 millones.

Esto se debe a que Badajoz, que tenía inicialmente asignados cerca de 2,1 millones de euros, finalmente no ejecutará este programa, según ha confirmado el Gobierno regional. El Consistorio pacense no ha explicado a qué se debe, pero la Consejería de Infraestructuras de la Junta de Extremadura apunta a que no se han recibido solicitudes.

La borrasca Efraín tuvo lugar en la segunda semana del mes de diciembre de 2022, pero se hizo notar especialmente el día 13 de ese mes. La Agencia Estatal de Meteorología destacó en su momento las precipitaciones registradas en algunas zonas de Extremadura, donde se superaron ampliamente los cien litros por metro cuadrado en 24 horas. Entre las localidades más afectadas se encontraban La Roca de la Sierra, donde se produjo un socavón en la carretera que une Cáceres con Badajoz, y la pedanía pacense de Gévora. Pero las lluvias causaron daños en más de cincuenta municipios.

La Junta de Extremadura anunció una línea de ayudas dotada con 4 millones de euros para ayudar en la reparación de daños en casas y zonas urbanas, así como para crear oficinas de apoyo a la rehabilitación. Para ello, se recurrió a financiación de los fondos europeos de recuperación Next Generation, en concreto a las subvenciones destinadas a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, que se gestionan a través de los ayuntamientos.

En enero del pasado año, apenas un mes después de los daños que causó la borrasca, la Junta firmó un protocolo de colaboración con 53 municipios, 23 de la provincia de Badajoz y 30 de Cáceres. El acuerdo comprometía subvenciones de hasta 26.750 euros por vivienda.

Según el convenio, correspondía a los ayuntamientos solicitar la ayuda para intervenir en sus localidades, para lo que tenían un plazo de un mes. Pero de los 53 que firmaron el convenio sólo recurrieron a esta línea cinco. A lo largo de 2023 la Junta concedió 2.256.894 euros a La Roca de la Sierra, 2.093.800 a Badajoz, 1.522.565 a Herrera del Duque, 42.100 a Alcollarín y otros 42.100 a Villar del Rey. Esto llevó a ampliar el presupuesto inicial, que pasó de 4 millones de euros a cerca de 5,9 millones.

Con este dinero se esperaba intervenir en 81 viviendas en La Roca de la Sierra, 76 en Badajoz y 70 en Herrera del Duque. En Alcollarín y Villar del Rey la iniciativa apenas llegaba a dos casas en cada municipio. En total, se planteaban 231 intervenciones, según las resoluciones de concesión de ayuda, que establecían un pago por adelantado del 50% de la subvención.

De 53 municipios que firmaron inicialmente el convenio se llegaba apenas a cinco, pero no sólo se mantenía la inversión prevista, sino que se ampliaba a cerca de 5,9 millones de euros. De esa forma, se cumplía con el propósito de atender a las familias necesitadas de ayuda.

«Son esos municipios los que han recibido la ayuda porque son los que las han solicitado», explica Infraestructuras. «Aunque hubo más pueblos afectados, solo esos pidieron las ayudas».

Sin embargo, finalmente el programa sólo atenderá a los afectados de cuatro municipios y sobrará dinero, ya que en Badajoz se ha anulado este programa. La Consejería de Infraestructuras de la Junta de Extremadura señala que se debe a que no hay solicitudes, a pesar de que en la resolución de concesión al Consistorio pacense aparecen identificadas 76 viviendas con su dirección en Alcazaba, Sagrajas, Gévora, Valdebótoa y el propio casco urbano pacense.

Una alternativa en Badajoz

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta de Extremadura, Lidia López, señaló en una comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras del Parlamento regional que finalmente ha habido que cancelar la ayuda concedida a Badajoz para que no se pierda ese dinero. Asimismo, el Ayuntamiento pacense ha tenido que devolver el 50% de la cantidad adelantada, algo más de 1 millón de euros. «Haremos en Badajoz otro programa que pueda ser interesante», apuntó.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz no ha aclarado a HOY a qué se debe que se haya cancelado este programa, que en principio contemplaba la inversión máxima, 26.750 euros, en las 76 viviendas identificadas.

Lidia López lamentó igualmente que en dos de los municipios que se han acogido al programa apenas se intervendrá en dos viviendas, lo que obliga a una complicada gestión para unos resultados escasos.