Badajoz se queda sin las Siervas de María

Corría el año 1892 cuando en el número 7 de la calle San Blas dos religiosas de las Siervas de María fundaron una comunidad dedicada ... a los enfermos. Eran tiempos de escasez y carestía, pero el empeño de esas dos religiosas dio impulso a una obra que ha tenido continuidad durante 131 años. «Y nos gustaría seguir aquí, pero la falta de vocaciones nos obliga a cerrar esta casa», explica sor Encarnación, superiora de las Siervas de María en Extremadura y Andalucía. Ella tiene 72 años y ha dedicado su vida a continuar la obra de santa María Soledad Torres Acosta, la madre fundadora de las Siervas de María Ministras de los Enfermos.

Cuenta Sor Encarnación que el carisma de estas religiosas es cuidar a los enfermos «allá donde estén». Y explica que cuando se fundó la congregación no había quien cuidara a los pacientes en sus domicilios. «Ese hueco lo llenaron las Siervas de María, conscientes de que donde mejor está un enfermo es en su entorno».

«Ocurre muchas veces que cuando ingresan en un centro hospitalario pasan a ser un número, a veces pierden hasta su nombre», añade esta religiosa sin quitar valor al excelente trabajo que se realiza en los centros hospitalarios. Precisamente por eso, recuerda que la primera escuela de enfermería que funcionó en España fue creada en Madrid por las Siervas de María, cuyas comunidades están formadas por religiosas que, en su gran mayoría, tienen el título de enfermeras o el de auxiliares de enfermería.

Pero la tarea que ellas hacen va más allá de la prestación de un servicio sanitario. Su verdadera vocación es «dar testimonio de la presencia de Dios allí donde más se necesita». «En nuestra congregación se busca que las hermanas vean a Cristo en cada enfermo que atienden, y al mismo tiempo que hagan su trabajo con tal exquisitez que el enfermo pueda ver en nosotras que Dios lo ama: ese es el mensaje que intentamos transmitir con nuestra entrega».

Esa forma de entender su labor hace que la vida de las siervas de María esté marcada por el servicio continuo. Seis días de siete pasan la noche en el domicilio de un enfermo, lo que las obliga a dormir entre la 1 del mediodía y las 8 de la tarde. «Pero hay hermanas que tienen tan interiorizado ese horario que aprovechan el día de descanso para atender a algún enfermo que no se pueda quedar solo».

Ampliar Las hermanas Laura, Encarnación, Antonia e Isabel, en el interior del convento de Badajoz. Casimiro Moreno

Afirma sor Laura, superiora del convento de Badajoz, que la elección de los enfermos a los que atienden tiene una motivación clara. «La prioridad siempre han sido los que no tienen familia». Y siempre les ha resultado sencilla la elección porque las peticiones les han llegado de las parroquias, de los profesionales sanitarios o de particulares que conocen las dificultades que atraviesan personas concretas.

Aunque no solo los enfermos que carecen de una red familiar han sido sus pacientes en Badajoz. «Cuando en una familia surge una enfermedad y es cosa de unos días, el problema se soluciona rápidamente. Pero cuando el padecimiento se alarga, las familias son incapaces de mantener la atención día y noche y siempre hay alguien que se acuerda de las siervas de María».

Esa dedicación permite a estas religiosas expresar el convencimiento de que merece la pena dedicar la vida a quienes más lo necesitan. «Muchas personas no entienden esa forma gratuita de cuidar a los enfermos, no entienden que nosotras sentimos la llamada de Jesucristo a entregar nuestras vidas. Pero ese ejemplo es nuestro mensaje: el enfermo nos ve rezar, nos ve arrodillarnos junto a su cama, ve el cariño con el que lo atendemos... Y la mayoría de los veces, incluso si no es creyente, acaba intuyendo que algo grande debe movernos para actuar de este modo. Para nosotras es una satisfacción ayudarlos en el momento de la muerte, en el momento de traspasar ese umbral que los lleva a Dios».

Dejan Badajoz

No les falta el convencimiento de que la misión que realizan merece la pena. Pero en estos últimos días de noviembre las siervas de María destinadas en Badajoz empaquetan todo para marcharse a las casas que siguen teniendo en Andalucía. El convento de Cáceres cerró hace ya bastantes años y de Badajoz se ausentan con el dolor de no poder seguir prestando un servicio que incluía cada mañana la celebración de una misa en la capilla del convento.

La comunidad ya ha ofrecido lo que posee «a parroquias pobres» y el edificio que ocupa en la calle Cristóbal Oudrid será puesto a la venta. «Nosotras seguimos rezando por las vocaciones, pero si algún día regresásemos a Badajoz no nos haría falta una casa tan grande».

El convento tiene en su exterior un aspecto muy parecido al de una casa de dos plantas. Abajo están las dependencias en las que hacen vida las religiosas y también un patio en el que no faltan los limoneros y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Arriba se alojan las celdas, una docena de habitaciones que en otros tiempos estaban llenas.

En estas últimas semanas solo han permanecido en Badajoz las siervas que llevan menos años en la ciudad. A sor Socorro, sor Marta, sor Magdalena y sor Isabel las han trasladado para evitarles el dolor de ver cerrar la casa.

Pero ahora que se marchan, la siervas de María no ocultan que Badajoz ha sido una ciudad acogedora y generosa. «Nuestra misión siempre ha estado marcada por las penurias y las dificultades, pero siempre hemos tenido a un grupo de personas que nos han proporcionado ayuda. Ha sido la providencia, la generosidad de tantas personas, la que ha sostenido este convento».

La misa de despedida tendrá lugar este martes 5 de diciembre, a las 19.00 horas, en la parroquia de San Andrés.