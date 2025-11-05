HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los senderos del parque del Rivillas y el Calamón. HOY
28 años de la riada de Badajoz

Badajoz proyecta la ampliación del parque del Rivillas con una «pequeña dehesa» de 2,5 hectáreas

Esta primera transformación que llevará a cabo el Ayuntamiento en terrenos municipales en la zona de la riada costará 400.000 euros

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

El corredor verde del Rivillas y el Calamón crecerá el próximo año con otros 25.000 metros cuadrados más de parque. Es la actuación en ... la que trabaja el Ayuntamiento de Badajoz para regenerar la zona afectada por la riada, de la que se cumplen 28 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  5. 5

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  9. 9

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  10. 10

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Badajoz proyecta la ampliación del parque del Rivillas con una «pequeña dehesa» de 2,5 hectáreas

Badajoz proyecta la ampliación del parque del Rivillas con una «pequeña dehesa» de 2,5 hectáreas