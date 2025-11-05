Badajoz proyecta la ampliación del parque del Rivillas con una «pequeña dehesa» de 2,5 hectáreas

El corredor verde del Rivillas y el Calamón crecerá el próximo año con otros 25.000 metros cuadrados más de parque. Es la actuación en ... la que trabaja el Ayuntamiento de Badajoz para regenerar la zona afectada por la riada, de la que se cumplen 28 años.

Esas 2,5 hectáreas son ya terrenos de titularidad municipal tras el derribo de antiguas viviendas. Están situados a ambos lados de la BA-20, en los dos márgenes del puente que salva la unión de los dos arroyos. En concreto, el ajardinamiento se llevará a cabo en una parcela de Pardaleras situada junto a la calle José María Giles Ontiveros y en otra próxima a la calle Camino de Calamón, lindando con la barriada de Antonio Domínguez.

Esta actuación es posible gracias a una modificación del presupuesto municipal que se aprobó en el pleno extraordinario celebrado el 4 de agosto. El Consistorio dio luz verde a una dotación de 400.000 euros para acometer esta ampliación del parque del Rivillas y el Calamón. Supone ampliar el corredor verde de cuatro kilómetros que cubrió buen parte de la cicatriz que dejó la riada a su paso por la ciudad.

Para el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, este es el avance más significativo del año en la zona pendiente de regeneración tras la tragedia de 1997. «Supondrá una mejora estética grande. Implica actuar ya directamente por parte del Ayuntamiento en esos terrenos que son urbanos, dando continuidad al parque y transformando esos solares para integrarlos en la ciudad».

«Una pequeña dehesa»

En estos momentos el Ayuntamiento está elaborando el proyecto de ajardinamiento. El objetivo es convertir esos solares en una «pequeña dehesa», con árboles de ribera, fresnos, encinas y plantas arbustivas típicas de la región -con retama, romero o lavanda-. «Se crearán caminos que conectarán mejor el parque con las barriadas de Pardaleras y el Cerro de Reyes». Con un plazo de ejecución de seis meses después de tener listo el proyecto, espera el concejal que el proyecto sea una realidad en el próximo aniversario de la riada.

En cuanto al estado actual del propio corredor verde, el edil destaca su «buen mantenimiento», con una cuadrilla propia de Parques y Jardines, así como el elevado número de usuarios que los disfrutan a diario.