Badajoz se promociona en aeropuertos de Canarias

Los recursos turísticos de la ciudad se están promocionando, a través de la campaña ‘Welcome to Badajoz’, que se podrá ver hasta septiembre en aeropuertos de las Islas Canarias. En 39 soportes estratégicamente ubicados y a través de imágenes animadas, se dan a conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Alcazaba o el Puente Real, junto a celebraciones y eventos como el Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, o la recreación histórica de Los Sitios de Badajoz.

La campaña se desarrolla concretamente en el aeropuerto de Gran Canaria Internacional, que en 2024 registró más de 15,2 millones de pasajeros, y en el de Tenerife Norte, que acumuló un tránsito aéreo de más de 6,7 millones en el mismo período.

La campaña para promocionar la ciudad en Canarias pone la imagen de la capital pacense al alcance de varios cientos de miles de pasajeros en pleno verano, coincidiendo con la época de mayor movilidad geográfica de turistas, según informa el Ayuntamiento pacense.

La imagen de Badajoz está visible hasta el 13 de septiembre en distintos soportes distribuidos en ambos aeropuertos, como vinilos en las puertas del hall de llegadas regionales, mupis exteriores a doble cara en varias localizaciones, luminosos en las puertas del hall de llegadas de pasajeros, mupis entrecintas en las zonas de recogida de equipajes y un circuito de pantallas digitales en las que se exhibirá un spot de 10 segundos de duración.

Los soportes se encuentran en zonas de larga espera y lugares de tránsito seguro, como salas de llegada y salida o espacios de conexión a otros servicios.

Nueva conexión aérea

La campaña se ha planificado con el objetivo de aprovechar la nueva conexión aérea entre Badajoz y Gran Canaria puesta en marcha el pasado mes de abril por la compañía Binter, que inauguró una ruta con una capacidad de hasta 21.000 plazas anuales con dos vuelos semanales que tiene garantizada su operatividad hasta octubre.